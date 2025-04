Pahalgam Terrorist Attack: अक्षय कुमार सहित अन्य फिल्मी सितारों ने जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले पर जताया दुख, शेयर किया पोस्ट

Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है. आतंकवादियों ने घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया है. अब तक इस हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर है. सूचना के बाद तुरंत सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया. इस कायराना हमले से हर कोई हैरान है. देश की बड़ी हस्तियों ने इस हमले की निंदा की है. पहलगाम हमले की निंदा करने वालों में फिल्मी सितारे भी शामिल है. अक्षय कुमार ने हमले की निंदा की है और हमले की चपेट में आए लोगों के लिए दुख जताया है.

I strongly condemn the heinous terror attack in Pahalgam. My thoughts are with the families who have lost their loved ones, and I wish strength and recovery to the injured.



India stands united — in grief, in resolve, and in our commitment to uphold law, order, and national…