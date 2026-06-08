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23 जून को पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे ये चार एक्टर, एक ने तो किया 400 फिल्मों में काम

भारत सरकार ने 2026 के पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा की है. पुरस्कार हासिल करने वालों में कई फिल्मी सितारों के नाम शामिल हैं.

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23 जून को पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे ये चार एक्टर, एक ने तो किया 400 फिल्मों में काम
23 जून को पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित होंगे ये चार एक्टर

भारत सरकार ने 2026 के पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. पुरस्कार मिलने वालों में कई फिल्मी सितारों के नाम शामिल हैं. यह सभी पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-II में प्रदान करेंगी. बहुमुखी अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक आर माधवन को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. वहीं भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और सांस्कृतिक आइकन ममूटी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. 

ममूटी को मिला पुरस्कार

ममूटी ने कई भाषाओं में 400 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया है. वह पांच दशकों से ज्यादा समय से अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल रहे हैं. सिनेमा में अपनी उपलब्धियों के अलावा, ममूटी को समाज के लिए किए गए चैरिटी के कामों और अलग-अलग सामाजिक मुद्दों का सपोर्ट करने के लिए भी बहुत पसंद किया जाता है. आर माधव ने ममूटी के अलावा तेलुगु गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद को भी पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. 

सतीश शाह का भी नाम शामिल

गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद चार दशकों से ज्यादा लंबे करियर में बेहतरीन काम करने वाले मशहूर तेलुगु अभिनेता हैं. उन्होंने छह भाषाओं में 286 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है. वे कई तरह के चैरिटी के कामों के जरिए समाज में योगदान देते हैं. इसके अलावा दिवंगत एक्टर सतीश शाह को भी पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. सतीश शाह थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा की दुनिया में भारत के सबसे सम्मानित और चहेते अभिनेताओं में से एक थे. चार दशकों के अपने करियर में वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर रहे हैं. उन्होंने कई फिल्मों और यादगार टेलीविजन शो में काम किया है.
 

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