Oscars 2026: 11 कैटेगरी में टकराएंगी Sinners vs One Battle After Another, कौन बनेगा ऑस्कर का चैंपियन

98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स (Oscars 2026) आज रात होने वाले हैं, और इस बार की सबसे बड़ी जंग दो दिग्गज फिल्मों के बीच है: रयान कूग्लर की 'सिनर्स (Sinners)' और पॉल थॉमस एंडरसन की 'वन बैटल आफ्टर अनदर (One Battle After Another)'. ये दोनों फिल्में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में आमने-सामने हैं, इन्हें लेकर विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां बंटी हुई हैं. जहां 'One Battle After Another' को आंकड़ों और पहले मिले पुरस्कारों (जैसे PGA और DGA) की वजह से फेवरेट माना जा रहा है, वहीं 'सिनर्स' की अनोखी कहानी, हॉरर-ड्रामा मिक्स और सोशल कमेंट्री इसे सरप्राइज विनर बना सकती है.ऑस्कर्स 2026 (Oscars 2026 predictions) में ये मुकाबला साल की सबसे बड़ी हाइलाइट बन चुका है, और कई एक्सपर्ट्स इसे कांटे का मुकाबला बता रहे हैं.

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ऑस्कर 2026 बेस्ट पिक्चर के दावेदार | Oscars 2026 Best Picture Winner Frontrunners

'सिनर्स' एक वैम्पायर ड्रामा है, जो रयान कूग्लर द्वारा निर्देशित है और माइकल बी. जॉर्डन लीड रोल में हैं. ये फिल्म 16 नॉमिनेशन्स के साथ रिकॉर्ड बना रही है, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर शामिल हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 'सिनर्स' की हॉरर-ड्रामा मिक्स और सोशल कमेंट्री इसे एक अनोखा एज दे रही है. गोल्ड डर्बी के एडिटर्स के मुताबिक, 'सिनर्स' में वो 'वाइब्स' हैं जो ऑस्कर वोटर्स को आकर्षित कर सकती हैं, भले ही ये ट्रेडिशनल ऑस्कर फिल्म न हो.

सिनर्स मूवी

वहीं, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' पॉल थॉमस एंडरसन की पॉलिटिकल एक्शन एपिक है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और अन्य स्टार्स हैं. ये फिल्म 13 नॉमिनेशन्स के साथ मजबूत स्थिति में है, और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवॉर्ड (PGA) और डायरेक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड (DGA) जीतकर इसे बेस्ट पिक्चर का फ्रंट-रनर बनाती है. सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के अनुसार, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने पिछले 35 साल में 70 फीसदी मैच रेट वाले पीजीए अवॉर्ड जीता है, जो इसे मजबूत दावेदार बनाता है.

ऑस्कर 2026 बेस्ट पिक्चर प्रेडिक्शन | Oscars 2026 Best Picture Predictions

ऑस्कर 2026 में ये मुकाबला फोटो-फिनिश जैसा लग रहा है. गोल्ड डर्बी के फाइनल प्रेडिक्शन्स में 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को स्टैट्स के आधार पर आगे रखा गया है, लेकिन 'सिनर्स' अपसेट कर सकती है. दोनों फिल्में 11 कैटेगरीज में आमने-सामने हैं, जो एक रिकॉर्ड है. 'सिनर्स' की ताकत इसकी ओरिजिनल स्टोरीलाइन में है, जो वैम्पायर मिथ को सोशल इश्यूज से जोड़ती है. माइकल बी. जॉर्डन की परफॉर्मेंस को बेस्ट एक्टर के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

दूसरी तरफ, 'वन बैटल आफ्टर अनदर' की पॉलिटिकल थीम और एक्शन सीक्वेंस ने इसे क्रिटिक्स का फेवरेट बनाया है. डेट्रॉयट फ्री प्रेस के अनुसार, इस साल के ऑस्कर में रूल्स ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों फिल्में बेस्ट पिक्चर के लिए टॉस-अप हैं. वैरायटी के फाइनल प्रेडिक्शन्स में 'सिनर्स' और 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के बीच अल्टीमेट शोडाउन की बात की गई है

ऑस्कर की दौड़ में शामिल है वन बैटल ऑफ्टर अनदर

अन्य कैटेगरीज में क्या होगा? | Other Major Categories

बेस्ट डायरेक्टर में रयान कूग्लर (सिनर्स) और पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर) के बीच टक्कर है. बेस्ट एक्टर में लियोनार्डो डिकैप्रियो और टिमोथी शालमे (मार्टी सुप्रीम) मजबूत हैं, लेकिन जॉर्डन सरप्राइज दे सकते हैं. बेस्ट एक्ट्रेस में एम्मा स्टोन (बुगोनिया) और जेसी बकले (हैमनेट) लीड कर रही हैं.

इंडिया में कैसे देखें? | Oscars 2026 live India

भारतीय दर्शकों के लिए यह शो सुबह-सुबह होगा. ऑस्कर 2026 का लाइव टेलीकास्ट 16 मार्च सुबह 4:30 बजे IST से जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर होगा. इसे स्टार मूवीज (Star Movies) पर भी देखा जा सकता है.

ये रात हॉलीवुड के लिए यादगार होगी, जहां 'सिनर्स' वर्सेज 'वन बैटल आफ्टर अनदर' की जंग तय करेगी कि कौन सी फिल्म इतिहास रचेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 'सिनर्स' जीती तो ये हॉरर जॉनर के लिए माइलस्टोन होगा, जबकि 'वन बैटल आफ्टर अनदर' की जीत ट्रेडिशनल ऑस्कर स्टाइल को मजबूत करेगी.