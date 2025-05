40 दिन में 64 के इस एक्टर को सिनेमाघरों में देखने आए एक करोड़ दर्शक, कमाए 160 करोड़ से ज्यादा- पहचाना कौन?

बॉलीवुड एक्टर जहां दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए हर जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं. वहीं साउथ का एक ऐसा भी सुपरस्टार है जो 40 दिन में दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुका है. उसे सिनेमाघरों में देखने के लिए एक करोड़ से ज्यादा दर्शक पहुंचे और इसकी फिल्मों ने सिर्फ एक ही राज्य से 160 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया. जानते हैं कौन है ये एक्टर? अगर नहीं तो लीजिए हम बताते हैं बॉक्स ऑफिस के इस चहेते सुपरस्टार का नाम.

ये एक्टर हैं 64 साल के मोहनलाल. मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का परचम लहराया है. बीते 40 दिन में उनकी फिल्मों ने केरल के सिनेमाघरों में लगभग एक करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया है. इस दौरान उनकी फिल्मों ने लगभग 160 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है.

In the last 40 days, Mohanlal has drawn approximately 1 crore audience to Kerala theatres



With an approximate ₹160 crores in gross collection!



"When Mohanlal walks... the entire Mollywood walks with him..."#Empuraan #Thudarum pic.twitter.com/oWyqalUP3Z