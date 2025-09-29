विज्ञापन

 OG Box Office Collection Day 4: इमरान हाशमी की बॉक्स ऑफिस पर आंधी! संडे को की छप्पर फाड़ कमाई

OG Box Office Collection Day 4: चार दिनों में 'ओजी' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. 'जॉली एलएलबी 3' को छोड़ दिया बहुत पीछे. 

नई दिल्ली:

OG Box Office Collection Day 4: साउथ के सुपरस्टार और तेलुगु पावर स्टार पवन कल्याण और बॉलीवुड के सुपरस्टार इमरान हाशमी की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाल मचा रही है. फैंस के बीच पहले से ही इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज था. अब रिलीज के बाद इसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रहा है. फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ चार दिन बीत चुके हैं. लेकिन इसकी कमाई कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. खास बात यह है कि फिल्म ने इतने कम समय में ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी की बहुचर्चित फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हाल ही में काफी चर्चा में रही थी. 

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग के तौर पर एक दिन पहले रखे गए इवनिंग शोज को मिलाकर 90 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. इसके अगले दिन यानी रिलीज के दूसरे दिन 18.45  करोड़ रुपए की कमाई हासिल की. तीसरे दिन यह कलेक्शन 18.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. जबकि चौथे दिन यह आंकड़ा 18.50 करोड़ तक जा पहुंचा. इसमें से अधिकतर हिस्सा तेलुगु मार्केट से ही आया, लेकिन हिंदी, तमिल और कन्नड़ वर्जन ने भी छोटा योगदान दिया. इसके बाद भारत में ओजी का कलेक्शन 140.20 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 250 करोड़ की ओर बढ़ गया है. 

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 10 दिनों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 ने 90.35 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 135 करोड़ के करीब पहुंचा है. 10वें दिन की कमाई की बात करें तो 6.1 करोड़ की कमाई फिल्म हासिल की. 

