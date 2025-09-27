OG Box Office Collection Day 2: इमरान हाशमी की ओजी की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, दो दिनों में कमाई 100 करोड़ पार

They Call Him OG Box Office Collection Day 2: ओटीटी के होते हुए दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाना आसान काम नहीं है. लेकिन हाल ही में एक फिल्म, जो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा चुकी है वह ऐसा करने में कामयाब हो गई है. हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण और इमरान हाशमी की दे कॉल हिम ओजी की, जिसे फैंस ओजी के नाम से जानते हैं. इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ कुली और छावा जैसी फिल्मों को पछाड़ा था. वहीं अब दूसरे दिन फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ इस फिल्म की दहाड़ सुनने को मिल रही है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'दे कॉल हिम ओजी' ने पहले दिन लगभग 90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो कि इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई. इसके साथ ही इस फिल्म ने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'कुली' के पहले दिन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 154 करोड़ की दुनियाभर में कमाई कर मेकर्स को बड़ा तोहफा दिया.

लेकिन दूसरे दिन ओजी की कमाई में गिरावट देखने को मिली. रिपोर्ट्स के मुताबिक ओजी ने 19.25 करोड़ की कमाई हासिल की है. इसके बाद भारत में 109.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 175 करोड़ तक पहुंच गया है.

बता दें, 'ओजी' जहां एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें इमरान हाशमी और पवन कल्याण के अलावा प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि दे कॉल हिम ओजी से इमरान हाशमी ने तेलुगू सिनेमा में डेब्यू किया है, जिसमें वह ओमी के किरदार में नजर आ रहे हैं और दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. हालांकि इस फिल्म का दर्शकों का सालभर इंतजार करना पड़ा है. दरअसल, फिल्म 27 सितंबर को पिछले साल रिलीज होने वाली थी. लेकिन सीन्स की शूटिंग पूरी ना होने के कारण रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा था.