अजय देवगन या अक्षय कुमार नहीं पहली बार पर्दे पर असली सिंघम, 100 पर्सेंट असली कहानी और असली पुलिसवाला

फिल्म की कहानी 2019 में हुई एक लड़की की हत्या पर आधारित है, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा है. यह फिल्म किसी धर्म, जाति या समुदाय पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं.

फिल्मी पर्दे पर असली क्राइम की कहानी
नई दिल्ली:

“सुपर कॉप” के नाम से मशहूर राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत जल्द ही फिल्म सागवान में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. मेवाड़ क्षेत्र में शूट की गई इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता अहसान खान, श्याम शिंदे, मिलिंद गुना और रश्मि मिश्रा भी दिखेंगे. फिलहाल उदयपुर में सीआईडी में तैनात राजावत ने फिल्म की कहानी भी खुद लिखी है. रविवार(26 अक्टूबर) को उदयपुर में सागवान का टीजर लॉन्च किया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने हिमांशु का हौसला बढ़ाने के लिए हिस्सा लिया. इस अवसर पर मेवाड़ राजघराने के डॉ. लक्ष्यराज सिंह और मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मौजूद थे.

एक लड़की की हत्या पर आधारित कहानी

हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि फिल्म की कहानी 2019 में हुई एक लड़की की हत्या पर आधारित है, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा है. यह फिल्म किसी धर्म, जाति या समुदाय पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, चाहे वे गरीब हों या अमीर. उन्होंने साफ किया कि यह धारणा गलत है कि फिल्म आदिवासी क्षेत्र में बनी है तो यह आदिवासियों पर आधारित होगी. फिल्म का नाम सागवान मेवाड़ के सागवान के जंगलों से प्रेरित है और यह अंधविश्वास को मानने वालों के लिए एक संदेश देती है.

जटिल रहस्य सुलझाते नजर आएंगे हिमांशु

फिल्म की ज्यादातर शूटिंग प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हुई है. इसमें हिमांशु एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में जटिल रहस्यों को सुलझाते दिखेंगे. सागवान का टीजर रविवार (26 अक्टूबर) को लॉन्च किया गया, जबकि इससे पहले 15 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने फिल्म का पोस्टर जारी किया था.

