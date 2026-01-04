विज्ञापन

'धुरंधर' के शोर में मिस तो नहीं कर दी 1 घंटे 29 मिनट की ये फिल्म, छुट्टियां मना रहे पापा ने खत्म कर दिया पूरा गैंग

Nobody 2 Hindi review: धुरंधर के शोर में अगर आपने 22 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म को मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देखें. समझ जाएंगे एक्शन क्या होता है.

Nobody 2 Hindi review: 'नोबडी 2' हिंदी मूवी रिव्यू
नई दिल्ली:

Nobody 2 Hindi review: 2025 का एक्शन पैक्ड साल खत्म हो चुका है. लेकिन जाते-जाते 22 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर एक फिल्म रिलीज हुई जो खूब देखी जा रही है. ये ऐसी हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर है जो बॉलीवुड की 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर के शोर में अगर आपसे मिस हो गई है तो एक बार आजमा सकते हैं. हम बात कर रहे हैं 'नोबडी 2' (Nobody 2) की, जो अगस्त 2025 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. बॉब ओडेनकिर्क स्टारर ये सीक्वल सिर्फ 89 मिनट (यानी एक घंटे 29 मिनट) की है- मतलब एक बैठकी में खत्म, कोई बोरियत नहीं, प्योर एड्रेनालाइन रश.

यह भी पढ़ें: 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म को देखा तो भूल जाएंगे धुरंधर और छावा, ओटीटी पर हो चुकी है रिलीज

नोबडी 2' की कहानी 
'नोबडी 2' की कहानी हच मैंसेल (बॉब ओडेनकिर्क) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाहर से आम सबअर्बन पापा लगता है- फैमिली मैन, वर्काहॉलिक, लेकिन अंदर से एक रिटायर्ड असैसिन है. पहली फिल्म में रशियन मॉब से भिड़ने के बाद अब हच फैमिली के साथ वैकेशन पर जाता है. लेकिन वैकेशन क्या, पूरा का पूरा गैंगस्टर सिंडिकेट टकरा जाता है. शेरॉन स्टोन क्रिमिनल मास्टरमाइंड लेंडिना का किरदार निभा रही हैं. वो हच की फैमिली को टारगेट करती है. फिर शुरू होता है एक्शन का तूफान, हच पापा बनकर छुट्टियां मनाते-मनाते पूरे गैंग को खत्म कर देता है.

नोबडी 2' हिंदी ट्रेलर

'नोबडी 2' देखें या नहीं?
डायरेक्टर टिमो त्जाहजांतो ने इस बार एक्शन को और ब्रूटल बना दिया है. फिल्म में एक्शन से लेकर इमोशंस तक भरपूर तरीके से पिरोए गए हैं. सब कुछ बैलेंस्ड है. बॉब ओडेनकिर्क तो कमाल के हैं. यह एक तेज तर्रार एक्शन फिल्म है जिसे खींचा नहीं गया है. अगर आप जॉन विक या टेकन जैसी एक्शन फिल्मों के फैन हैं, तो 'नोबडी 2' मिस मत करना. 89 मिनट में इतना धमाका कि धुरंधर का शोर भूल जाएंगे! 

