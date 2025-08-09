गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले अनुराग कश्यप लाए निशानची का टीजर, गुलेल, कट्टा, गाड़ी-घोड़ा के साथ होगा एक्शन का धमाका

Nishaanchi Teaser: मशहूर फिल्मकार अनुराग कश्यप की अपकमिंग थिएट्रिकल फिल्म 'निशानची' का आधिकारिक टीजर रिलीज कर दिया गया है. इसमें भावनाओं और ड्रामा का पूरा तड़का है. इसके टीजर में है भरपूर मसाला, इमोशंस, ड्रामा और ढेर सारा स्वैग. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक दमदार देसी एंटरटेनर लग रही है जिसमें है एक तगड़ा तड़का है एक्शन और ह्यूमर का. इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "तैयारी कर दी है, इमोशन का तड़का, एक्शन का धमाका और गुलेल, कट्टा, गाड़ी-घोड़ा तो है ही. टीजर आउट! 19 सितंबर को होगी रिलीज."

टीजर की शुरुआत होती है एक दमदार लाइन से, "बिना बॉलीवुड, काउनों जिंदगी कैसे जिए?" इसके बाद दिखाई देते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स बबलू (ऐश्वर्य ठाकरे), जो एक रंग-बिरंगे लोकल हीरो हैं, और उनके साथ दिखती हैं रिंकू (वेदिका पिंटो), जो हर कदम पर बबलू को टक्कर देती हैं. इसमें बबलू की अम्मा (मोनिका पंवार) और उनका आज्ञाकारी बेटा डबलू हैं, और अंबिका चाचा (कुमुद मिश्रा) भी हैं.

निशानची के टीजर में आपको देसी अंदाज में तगड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, वही अनुराग कश्यप के स्टाइल वाला! निशानची को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है. यह फिल्म 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.

यह फिल्म दो भाइयों की उलझी हुई जिंदगी को दिखाएगी, जिनके रास्ते अलग हैं लेकिन एक फैसला उनकी तकदीर तय कर देता है. टीजर से पहले ही गुरुवार (7 अगस्त) को फिल्म का पोस्टर जारी किया गया था. इसमें पूरी स्टारकास्ट की झलक थी.

अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था, "हमने 2016 में 'निशानची' लिखी थी. तब से, मैं इस फिल्म को उस तरह बनाने की कोशिश कर रहा था जैसा इसे बनाना चाहिए. मैं एक ऐसे स्टूडियो की तलाश में था जो मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करे. अमेजन एमजीएम को यह पसंद आई, उन्होंने इसमें विश्वास किया और हमारे पीछे दीवार बनकर खड़े रहे. मेरी सभी फिल्मों के साथ भी यही हुआ जिन्हें लोग पसंद करते हैं; उन्हें बेहतरीन निर्माताओं और बेहतरीन स्टूडियो का साथ मिला था. 'निशानची' एक ऐसी कहानी है जो मानवीय भावनाओं, प्रेम, वासना, शक्ति, अपराध और सजा, विश्वासघात, मुक्ति और इन सबके परिणामों से भरी है."