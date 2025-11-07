विज्ञापन

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल में कितना है उम्र का फासला? न्यूली पेरेंट्स के नेटवर्थ में कौन है किससे आगे?

कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बेटे की मां बन गई हैं. आइए आपको बताते हैं विक्की कौशल से उनका उम्र का फासला कितना है और नेटवर्थ में वह पति से आगे या पीछे हैं?

कैटरीना कैफ या विक्की कौशल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के स्टार कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आज 7 नवंबर को अपने फैंस को सुबह-सुबह बड़ी गुड न्यूज दी है. कैटरीना ने आज सुबह एक बेटे को जन्म दिया है. बेटे होने की खुशी में कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक गुडन्यूज पोस्ट शेयर किया है. कैटरीना और विक्की के पेरेंट्स बनने पर उनको सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग चुका है. फैंस तो फैंस स्टार कपल को सेलेब्स भी खूब बधाइयां दे रहे हैं. विक्की और कैटरीना अपनी शादी की चौथी सालगिरह से एक महीने पहले ही पेरेंट्स बने हैं. कपल ने 9 दिसंबर 2021 में शादी रचाई थी और अब अपनी पहली संतान को पाकर बहुत खुश हैं. इस बीच हम जानेंगे विक्की और कैटरीना के बीच उम्र का कितना फासला है और किसके पास कितनी संपत्ति है.

दोनों के बीच उम्र का कितना फासला?

9 दिसंबर 2021 को विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने राजस्थान में शाही शादी रचाई थी, लेकिन कपल के बीच अफेयर की चर्चा 2019 से ही थी. विक्की ने इवेंट में ही कैटरीना को सलमान खान के सामने ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन उस वक्त तक सभी को ये मजाक लग रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जब कैटरीना और विक्की एक-दूजे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करने लगे, तो उनके फैंस को उन पर शक हुआ. बता दें, कैटरीना अपने स्टार हसबैंड विक्की से उम्र में 5 पांच साल बड़ी हैं. कैटरीना फिलहाल 42 साल की हैं और विक्की 37 साल के हैं.

कौन ज्यादा पैसे वाला?

विक्की कौशल ने साल 2012 में तो कैटरीना कैफ ने साल 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में एंट्री की थी. कैटरीना को बॉलीवुड में 22 साल तो वहीं, विक्की कौशल को 13 साल हो चुके हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, कैटरीना और विक्की की कंबाइंड नेटवर्थ 265 करोड़ रुपये है, इसमें कैटरीना की 224 करोड़ रुपये और विक्की की 41 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. विक्की एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये तक फीस चार्ज करते हैं. विक्की ने अपनी सबसे कमाऊ फिल्म छावा के लिए बतौर फीस 10 करोड़ रुपये लिए थे. वहीं, कैटरीना एक फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये फीस लेती हैं. कैटरीना ने अपनी पिछली फिल्म मैरी क्रिसमस (2024) के लिए 15 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. वहीं, टाइगर 3 के लिए उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपये फीस ली थी.

Katrina Kaif, Vicky Kaushal
