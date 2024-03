1 से 15 मार्च तक एक भी दिन नहीं होगा खाली, नेटफ्लिक्स ने शेयर कर दी  एंटरटेनमेंट की फुल लिस्ट

नेटफ्लिक्स ने 1 से 15 मार्च की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा, एम फॉर मर्डर या मामला डायल करें. मार्च मुबारक टू यू. इसके साथ में न्यू ऑन नेटफ्लिक्स की लिस्ट शेयर की है. लिस्ट के मुताबिक, 1 मार्च को मामला लीगल है (Maamla Legal Hai), स्पेसमैन (Spaceman), होल्मस एंड वॉटसन (Holmes & Watson), स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम (Spider Man Far From Home), स्पाइडरमैन होमकमिंग (Spider Man Homecoming) और बर्ड्स ऑफ प्रे (Birds Of Prey) रिलीज हो गई हैं.

7 मार्च को द जेंटलमैन (The Gentleman), 8 मार्च को दमसेल (Damsel) और द बैकअप प्लान ( The Back Up Plan), 10 मार्च को ब्लैक एडम ( Black Adam), 11 मार्च को यंग रॉयल्स सीजन 3 (Young Royals Season 3), 13 मार्च को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फैलोशिप ऑफ द रिंग ( The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Rings) और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग ( The Lord Of The Rings: The Return Of The King), 15 मार्च को मर्डर मुबारक (Murder Mubarak).

बता दें, मामला लीगल है नेटफ्लिक्स की टॉप 10 वेब सीरीज में शामिल हो गई है, जिसमें रवि किशन चतुर वकील का रोल निभाकर छा गए हैं. वहीं 15 मार्च को रिलीज होने जा रही मर्डर मुबारक कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा और करिश्मा कपूर नजर आ रहे हैं.