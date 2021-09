Neha Kakkar ने गाया 'Chand Mera Naraz Hai' सॉन्ग, फैन्स बोले- कितनी खूबसूरत आवाज है...Video वायरल

नेहा (Neha Kakkar) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उनके इस वीडियो पर उनके भाई टोनी कक्कड़ ने कमेंट करते हुए लिखा है 'नेहू यार क्या आवाज है तुम्हारी, क्या गाती हो. गाना स्पेशल हो जाता है नेहू की आवाज में. as a composer I am blessed to have you in my songs'. वहीं नेहा के फैन्स भी उनके इस गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'बहुत खुबसुरत आवाज है' तो किसी ने लिखा है 'Amazing voice'.

बता दें, नेहा (Neha Kakkar) का हाल ही में गाना 'कांटा लगा' रिलीज हुआ है, जो लगातार सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र बन रहा है. इससे पहले उनका '2 फोन' गाना रिलीज हुआ था. इस गाने को जैस्मिन भसीन और अली गोनी पर फिल्माया गया है. सिंगर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो नेहा को इन दिनों रोहनप्रीत के साथ पब्लिक एरिया में स्पॉट किया जाता है.