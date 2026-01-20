विज्ञापन

‘काम और रिलेशनशिप’ पोस्ट के बाद वायरल हुआ नेहा कक्कड़ का ब्रेकअप पोस्ट, जब टूटा था दिल और दुनिया के सामने कह दी थे ये बात

नेहा ने 'काम और रिलेशनशिप से ब्रेक लेने' को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जो उन्होंने जल्द ही इसे डिलीट भी कर दिया.

नेहा कक्कड़ के क्रिप्टिक पोस्ट ने फिर वायरल कर दिया उनका ब्रेकअप पोस्ट
नई दिल्ली:

म्यूज़िक इंडस्ट्री की क्वीन, मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गानों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है. पिछले साल, उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ के साथ उनकी सार्वजनिक लड़ाई सुर्खियों में आई थी.  वहीं अब नेहा ने 'काम और रिलेशनशिप से ब्रेक लेने' को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जो उन्होंने जल्द ही इसे डिलीट भी कर दिया. हालांकि उनके फैंस ने उनके पोस्ट को पढ़ा और इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं. इस बीच, 2018 की उनकी इंस्टा-ऑफिशियल ब्रेकअप पोस्ट ऑनलाइन फिर से छाई हुई है.

जब पब्लिकली किया था ब्रेकअप

2018 में, नेहा कक्कड़ हिमांश कोहली के साथ रिलेशनशिप में थीं, और पूरा देश उनके रोमांस के बारे में जानता था, क्योंकि वे उनके गाने 'ओ हमसफ़र' में साथ नज़र आए थे. हालांकि, कुछ ही महीनों में प्यार का रंग फीका पड़ गया और इसके बाद एक पब्लिक ब्रेकअप हुआ. नेहा ने हिमांश को अनफॉलो कर दिया और उनकी साथ की सभी तस्वीरें डिलीट कर दीं, जो इस बात का सबूत था कि वे अलग हो गए थे. 12 दिसंबर, 2018 को नेहा ने एक चौंकाने वाला क्रिप्टिक नोट शेयर किया और बताया कि उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में लोग इतने बुरे भी हो सकते हैं. उन्होंने माना कि वह एक सेलिब्रिटी हैं और उन्हें यह सब नहीं लिखना चाहिए, लेकिन वह भी एक इंसान हैं.

नेहा का टूटा था दिल

 नेहा ने आगे कहा कि उनका दिल टूट गया था और उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं पता था इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी हैं... खैर... सब कुछ गंवा के होश में अब आए, तो क्या किया... मुझे पता है मैं एक सेलेब हूं, मुझे यह सब नहीं लिखना चाहिए... लेकिन मैं भी एक इंसान हूं... और आज कुछ ज्यादा ही टूट गई, इसलिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई... मैंने अपना सब कुछ दिया, और बदले में मिला... शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या मिला..."

अपने नोट में, नेहा ने आगे कहा कि उन्हें पता था कि लोग उनके बारे में बात करेंगे और उन्हें जज करेंगे. उन्होंने लिखा, "मुझे पता है कि अब सब इसके बारे में बात करेंगे.. लोग मुझे जज करेंगे.. पता नहीं लोग क्या बोलेंगे.. कुछ लोग ऐसी बातें कहेंगे जो मैंने की भी नहीं हैं लेकिन कोई बात नहीं.. मुझे सब सुनने की आदत हो गई है... सब सहने की... पता है हम सेलिब्रिटीज़ के दो चेहरे होते हैं.. एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल. पर्सनल लाइफ जितनी भी खराब चल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ में आप हमें हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे."

नेहा कक्कड़ का क्रिप्टिक पोस्ट

सोमवार को नेहा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो स्टोरीज़ शेयर कीं. पहली स्टोरी में, उन्होंने शेयर किया कि अब उनके लिए जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम से ब्रेक लेने का समय आ गया है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि वह कब वापस आएंगी.

अगली पोस्ट में, उन्होंने फोटोग्राफर्स और फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें बिल्कुल भी फिल्म न करें, और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें आज़ाद ज़िंदगी जीने दें. उन्होंने आगे कहा कि वह नहीं चाहतीं कि कोई कैमरा उनका पीछा करे, और यह कम से कम वे उनकी शांति के लिए कर सकते हैं. हालांकि, कुछ ही मिनटों में, उन्होंने वे स्टोरीज़ डिलीट कर दीं. 

