नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शाहरुख के सामने सलमान की तारीफ कर किंग खान से लिया ‘बदला’, वीडियो में मिस ना करें SRK का रिएक्शन

शाहरुख खान और सलमान खान अब अच्छे दोस्तों में शुमार हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दोनों की एक दूसरे से नाराजगी जग जाहिर थी. वैसे भी बॉलीवुड में तीनो खान्स हमेशा एक दूसरे के प्रोफेशनल राइवल ही माने गए हैं. इसलिए जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस तीनों खान के साथ काम कर लेता था तो उससे एक्सपीरियंस जरूर पूछा जाता था. कपिल शर्मा के शो में भी ऐसा ही कुछ हुआ. जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तीनों खानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा गया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर कपिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने बदला ले लिया है.

Eyes don't lie….SRK's jealousy is crystal clear when Nawaz says -"Maza to Salman Bhai ke sath aata hai" pic.twitter.com/PZhvARbWqm — ???????????????????? ???????????????????????? (@Only_4Salman) September 28, 2025

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जवाब

कपिल शर्मा अपने शो के एक एपिसोड में शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुखातिब हैं. ट्विटर पर उस शो की एक झलक तेजी से वायरल हो रही है. ये अंदाजा भी लगाया ही जा सकता है कि दोनों फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए सेट पर पहुंचे हैं. इस शो के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कपिल शर्मा सवाल करते हैं कि आपने तीनों खान के साथ काम किया है. सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया. वो आगे कहते हैं कि शाहरुख भाई को तो वो खुद अच्छे से जानते हैं लेकिन सलमान भाई से उन्हें थोड़ा डर लगता है. हालांकि जवाब में थोड़ा झेंपकर हंसते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मजा तो सलमान भाई के ही साथ आता है एक्चुअली में. जिस पर कपिल शर्मा तपाक से कहते हैं कि नवाज भाई ने एडिटिंग वाली लाइन का बदला ले लिया. और, शाहरुख खान उन्हें घूरकर देखने लगते हैं.

शाहरुख का मजेदार पलटवार

लेकिन शाहरुख खान भी इस मौके पर कम नहीं पड़ते. पहले वो इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात का बुरा लगा हो या वो जेलस फील कर रहे हैं. लेकिन बाद में वो कहते हैं इसमें बदले जैसा क्या है अगर हीरो को जोकर बोला तो. उनका ये जवाब सुनकर खुद कपिल शर्मा भी जोर से हंस पड़ते हैं.