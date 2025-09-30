विज्ञापन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शाहरुख के सामने सलमान की तारीफ कर किंग खान से लिया ‘बदला’, वीडियो में मिस ना करें SRK का रिएक्शन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिन्होंने तीनों खान के साथ काम किया है. जब कपिल शर्मा के शो में उनसे एक बार पूछा गया कि किस खान के साथ काम करने का सबसे ज्यादा मजा आया तो उनका जवाब सुनकर SRK का रिएक्शन देखने वाला था.

जब कपिल के शो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने SRK के सामने कर दी थी सलमान की तारीफ
  • शाहरुख के साथ रईस में नजर आए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी
  • सलमान के साथ किक और बजरंगी भाईजान कर चुके हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी
  • नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म है थामा
नई दिल्ली:

शाहरुख खान और सलमान खान अब अच्छे दोस्तों में शुमार हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब दोनों की एक दूसरे से नाराजगी जग जाहिर थी. वैसे भी बॉलीवुड में तीनो खान्स हमेशा एक दूसरे के प्रोफेशनल राइवल ही माने गए हैं. इसलिए जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस तीनों खान के साथ काम कर लेता था तो उससे एक्सपीरियंस जरूर पूछा जाता था. कपिल शर्मा के शो में भी ऐसा ही कुछ हुआ. जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तीनों खानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा गया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर कपिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने बदला ले लिया है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जवाब

कपिल शर्मा अपने शो के एक एपिसोड में शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मुखातिब हैं. ट्विटर पर उस शो की एक झलक तेजी से वायरल हो रही है. ये अंदाजा भी लगाया ही जा सकता है कि दोनों फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए सेट पर पहुंचे हैं. इस शो के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कपिल शर्मा सवाल करते हैं कि आपने तीनों खान के साथ काम किया है. सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया. वो आगे कहते हैं कि शाहरुख भाई को तो वो खुद अच्छे से जानते हैं लेकिन सलमान भाई से उन्हें थोड़ा डर लगता है. हालांकि जवाब में थोड़ा झेंपकर हंसते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मजा तो सलमान भाई के ही साथ आता है एक्चुअली में. जिस पर कपिल शर्मा तपाक से कहते हैं कि नवाज भाई ने एडिटिंग वाली लाइन का बदला ले लिया. और, शाहरुख खान उन्हें घूरकर देखने लगते हैं.

शाहरुख का मजेदार पलटवार

लेकिन शाहरुख खान भी इस मौके पर कम नहीं पड़ते. पहले वो इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात का बुरा लगा हो या वो जेलस फील कर रहे हैं. लेकिन बाद में वो कहते हैं इसमें बदले जैसा क्या है अगर हीरो को जोकर बोला तो. उनका ये जवाब सुनकर खुद कपिल शर्मा भी जोर से हंस पड़ते हैं.

