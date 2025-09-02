विज्ञापन

'पंचायत' की एक्ट्रेस थीं नवाजुद्दीन की पहली गर्लफ्रेंड! NSD में हुआ प्यार, दीवानगी ऐसी घर की दीवारों पर लिख दिया था नाम

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मी लाइफ तो हिट रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कई भूचाल आए, लेकिन शादी से पहले उनकी मुलाकात देश की सबसे देसी और पॉपुलर वेब-सीरीज पंचायत की 'क्रांति देवी' सुनीता चंद राजवार से हुई थी

बॉलीवुड के शानदार एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अभिनय के लिए मशहूर हैं. विलेन के रूप में उनकी साइको एक्टिंग दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है. नवाजुद्दीन की फिल्मी लाइफ तो हिट रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में कई भूचाल आए, लेकिन शादी से पहले उनकी मुलाकात देश की सबसे देसी और पॉपुलर वेब-सीरीज पंचायत की 'क्रांति देवी' सुनीता चंद राजवार से हुई थी. सुनीता को हम मिडिल क्लास फैमिली पर बेस्ड बेहतरीन सीरीज गुल्लक में बिट्टू की मम्मी के रोल से भी जानते हैं. सुनीता ने साल 2003 में अंतरा माली की फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं से बॉलीवुड में कदम रखा था. चलिए आपको सुनीता से जुड़ा दिल्ली के नेशनल स्कूल और ड्रामा का एक किस्सा बताते हैं.

एनएसडी में शुरू हुई थी लव-स्टोरी

कहा जाता है कि सुनीता और नवाज ने एक-दूजे को डेट किया था. ब्रेकअप के बाद इनकी कंट्रोवर्सी ने खूब बवाल मचाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता एनएसडी में नवाज की गर्लफ्रेंड थी. दोनों की मुलाकात एक प्ले के दौरान हुई थी. वहीं नवाज की आत्मकथा एन ऑर्डिनरी लाइफ की रिलीज के दौरान दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी थी. कहा जाता है कि सुनीता की नवाज के लिए दिवानगी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने अपनी घर की दीवारों पर छोटे-छोटे अक्षरों में उनका नाम लिख दिया था. इधर नवाज ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि जब सुनीता अपने घर से लौटीं तो उन्होंने एक्टर का कॉल अटेंड करना बंद कर दिया था और कहा कि वह अपने करियर पर फोकस करें.

फिर कैसे हुआ दोनों का ब्रेकअप

सुनीता से ब्रेकअप के बाद नवाज डिप्रेशन में चले गए थे और सुसाइड करने की सोचने लगे थे. नवाज ने बताया कि सुनीता और उनके ब्रेकअप की वजह कम पैसा होना था. नवाज का कहना था कि सुनीता ने किसी की बातों में आकर उनसे रिश्ता तोड़ा था. नवाज की बायोग्राफी में खुद का जिक्र होने पर सुनीता ने इसकी आलोचना की थी. सुनीता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नवाज से उनका ब्रेकअप पैसों की कमी नहीं बल्कि उनकी बेकार सोच की वजह से हुआ था. कई आलोचनाओं के बाद नवाज ने अपनी किताबों को बाजार से वापस मंगा लिया और ट्विटर पर आकर माफी भी मांगी थी. सुनीता ने नवाज पर 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसे नवाज ने सस्ती लोकप्रियता बताकर एक्ट्रेस पर तंज कसा था.

