इस फिल्म के लिए सचमुच आग में जल गए थे नाना पाटेकर, 60 दिन तक अस्पताल में रहे थे भर्ती, एक साल तक नहीं आए थे कैमरे के सामने

बॉलीवुड के नामी एक्टर नाना पाटेकर की फिल्म ‘परिंदा' का वो मशहूर फायर सीन आज भी लोगों को याद है. लेकिन कम लोग जानते हैं कि स्क्रीन पर दिख रही वो भयावह आग और चीखें पूरी तरह असली थीं. नाना पाटेकर सचमुच जल गए थे. 1989 में आई विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ‘परिंदा' में नाना पाटेकर ने अन्ना का किरदार निभाया था. क्लाइमैक्स में उनका किरदार आग की लपटों में घिर जाता है. उस समय कंप्यूटर से बनाई गई आग का कोई सिस्टम नहीं था. इसलिए सेट पर असली आग लगाई गई थी. रबर सॉल्यूशन से आग जलाई गई, जो तेजी से फैल गई.
आग हुई बेकाबू
निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने खुद बताया है कि नाना पाटेकर ने फायर सूट पहनने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि सूट पहनने से उनकी एक्टिंग खराब हो जाएगी. विधु विनोद चोपड़ा ने साफ कहा कि बिना सूट के शूटिंग नहीं होगी. नाना ने ऊपर का हिस्सा तो पहन लिया, लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं पहना. शूटिंग के दौरान आग बेकाबू हो गई और नाना सचमुच जलने लगे.
Remember this terrifying fire scene in Parinda? It's was real, not CGI. Nana Patekar was actually BURNING. Director Vidhu Vinod Chopra revealed "The screams you hear are for real because Nana actually got burnt. The rubber solution caught fire instantly. The terrifying panic and pain on his face was 100% REAL. The accident left him hospitalised for 60 days and unable to face a camera for an entire year. His beard, skin, and eyebrows were completely burned off. Next time someone questions Bollywood's realistic cinema, show them this. THE LEGEND.— अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) October 8, 2026
60 दिन तक अस्पताल में रहे नाना
नाना पाटेकर ने बाद में इंटरव्यू में इस घटना को याद करते हुए कहा कि वो सीन जिसमें वे आग से बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, उसमें वे सच में जल रहे थे. उनकी त्वचा छिल गई, दाढ़ी, मूंछें, भौहें और पलकें पूरी तरह जल गईं. वे 60 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और करीब एक साल तक कैमरे के सामने नहीं आ सके. छह महीने तक वे पूर्ण आराम पर रहे.
नाना ने साफ कहा कि ये कोई जानबूझकर लिया गया जोखिम नहीं था. ये एक दुर्घटना थी. पहले टेक में कम आग लगाई गई थी, दूसरे में ज्यादा. आग बहुत तेज हो गई और कुछ ही सेकंड में नुकसान हो गया.
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