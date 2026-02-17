विज्ञापन

जिस एक्ट्रेस के आगे झुकते थे बड़े-बड़े सुपरस्टार, मौत के बाद 3 दिन तक घर में पड़ी रही लाश, अकेलेपन ने ली जान

भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने कई सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ काम किया और फिर वह खुद भी सुपरस्टार एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं.

Read Time: 4 mins
Share
जिस एक्ट्रेस के आगे झुकते थे बड़े-बड़े सुपरस्टार, मौत के बाद 3 दिन तक घर में पड़ी रही लाश, अकेलेपन ने ली जान
बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस थीं नलिनी
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने कई सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ काम किया और फिर वह खुद भी सुपरस्टार एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं. हालांकि, नलिनी जिस तरह दुनिया छोड़कर गईं, लोग बस यही कहते रहे कि भगवान ऐसी मौत किसी को न दे. नलिनी को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था. उन्हें फिल्में देखना काफी पसंद था. ऐसे में वह फिल्मों में काम करने के लिए उत्साहित हुईं. 14 साल की उम्र में जब नलिनी एक पार्टी में गई थीं, इसी पार्टी में फिल्ममेकर चिमनलाल देसाई भी पहुंचे थे. जब उन्होंने नलिनी को देखा, तो लगा कि जैसे उन्हें अपनी फिल्म में एक किरदार की तलाश पूरी हो गई हो.

राधिका से किया डेब्यू 

चिमनलाल देसाई अपनी फिल्म 'राधिका' के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे. उन्होंने नलिनी को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया. फिल्मों में काम करने को लेकर नलिनी के पिता ने पहले आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में राजी हो गए. 1941 में नलिनी ने 'राधिका' फिल्म से डेब्यू किया था. नलिनी को फिल्मों में काम करने के साथ ही गाने का भी शौक था. उन्होंने करीब 40 गानों में आवाज दी. हालांकि 1948 में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ फिल्म 'अनोखा प्यार' में काम करने के बाद उनके करियर में अहम बदलाव आया. साल 1950 में 'समाधि' और 'संग्राम' जैसी फिल्मों, फिर देव आनंद के साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद वह सुपरस्टार एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गईं.

बोल्ड फोटोशूट से पहचान 

फिल्मों में सफलता मिलने के साथ ही बोल्ड फोटोशूट और इमेज ने भी उन्हें बड़ी पहचान दिलाई. फिल्मफेयर मैगजीन के ब्यूटी पोल में उन्हें सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का खिताब मिला. नलिनी पर्दे पर स्विमसूट पहनने वाली पहली एक्ट्रेस बनीं थीं. इससे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली. हालांकि, 60 के दशक में उनका करियर ढलान पर आ गया और काम मिलना कम हो गया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आई सीमा हैदर छठी बार बनी मां, सचिन मीणा को मिली दूसरी संतान

अगर नलिनी की व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो यह काफी दर्दनाक रही. उनकी दो शादी हुई और एक अफेयर रहा, लेकिन अंत समय में जब उनकी मौत हुई तो तीन दिन तक उनका शव सड़ता रहा और किसी को इसकी खबर ही नहीं हुई. उन्होंने डेब्यू फिल्म डायरेक्टर चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई से शादी की थी. हालांकि शादी के तीन साल बाद तलाक हो गया.

अशोक कुमार से अफेयर 

नलिनी का अशोक कुमार से अफेयर रहा, इसकी भी खूब चर्चा होती रही. इसके कुछ वक्त बाद नलिनी ने एक्टर प्रभुदयाल से शादी की. साल 2001 में उनके पति का निधन हो गया. नलिनी को ना तो पहली शादी से कोई संतान थी और ना ही दूसरी शादी से. जब उनके दूसरे पति का देहांत हुआ तो वह एकदम अकेली पड़ गईं.

2009 में हुआ निधन

बताया जाता है कि साल 2009 में उनका निधन हो गया. उनके निधन की जानकारी तब सामने आई, जब खुद को नलिनी का रिश्तेदार बताने वाला एक शख्स उनका शव लेने पहुंचा था. उनकी मौत को तीन दिन हो चुके थे और उनका शव तीन दिन तक घर में सड़ता रहा. न तो कोई देखने वाला था और न ही कोई उनके घर जाने वाला. इसकी जानकारी सामने आने के बाद इस सुपरस्टार एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत की खूब चर्चा हुई.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nalini, Actress Nalini, Nalini Jaywant, Nalini Jaywant Death, Nalini Jaywant Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com