धनुष और नागार्जुन की फिल्म 'कुबेर' का पोस्टर रिलीज, इंटेस लुक ने बढ़ाई फैन्स के दिलों की धड़कन

शनिवार को गणेशोत्सव के अवसर पर आगामी फिल्म 'कुबेर' का नया पोस्टर जारी किया गया. पोस्टर में सुपरस्टार धनुष और नागार्जुन अक्किनेनी एक ही दिशा में देखते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्टर के अनुसार दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लग रहे हैं. फिल्म के निर्माताओं ने पोस्टर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "टीम की ओर से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. बेहतरीन फिल्म 'कुबेर' को देखने के लिए तैयार हो जाइए".

पोस्टर में धनुष पूरी दाढ़ी, लंबे बाल के साथ एक नए लुक में नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार की यात्रा के बारे में जिज्ञासा को जगाता है, वहीं नागार्जुन अक्किनेनी अपनी उपस्थिति के जरिए चौंकाते हैं. उनकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति कथानक के इर्द-गिर्द रहस्य को और गहरा कर देती है. पोस्टर पूरी तरह से एक मनोरंजक कहानी के लिए माहौल तैयार करता है, जो इन नायकों की विपरीत दुनिया की झलक पेश करता है.

