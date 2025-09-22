विज्ञापन

संगीतकार अरमान मलिक दिल्ली में करेंगे पहला लाइव कॉन्सर्ट

अपने संगीत से लाखों दिलों पर राज करने वाले गायक-गीतकार अरमान मलिक ने आखिरकार दिल्ली में अपने पहले हेडलाइन कॉन्सर्ट की घोषणा कर दी है. यह घोषणा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है.

नई दिल्ली:

अपने संगीत से लाखों दिलों पर राज करने वाले गायक-गीतकार अरमान मलिक ने आखिरकार दिल्ली में अपने पहले हेडलाइन कॉन्सर्ट की घोषणा कर दी है. यह घोषणा लंबे समय से इंतज़ार कर रहे उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है. यह बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 15 नवंबर को होगा, जहाँ प्रशंसक उनके संगीत का लाइव अनुभव कर सकेंगे. अपने 18 साल के शानदार करियर में, अरमान मलिक ने खुद को सिर्फ एक बॉलीवुड सिंगर तक सीमित नहीं रखा है. उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए फिल्म संगीत, इंडिपेंडेंट पॉप और अंतरराष्ट्रीय संगीत के बीच एक खास पहचान बनाई है. 

उन्हें भारत के उन गिने-चुने कलाकारों में गिना जाता है जिन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है. उनकी वैश्विक पहचान उनके अंतरराष्ट्रीय सहयोग से साबित होती है. उन्होंने मशहूर गायक एड शीरन के साथ '2Step' में सहयोग किया, और लोलापालूजा इंडिया में लौव और एरिक नाम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा करके अपनी पहुंच दिखाई. एक सच्चे बहुभाषी कलाकार के तौर पर, अरमान ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश जैसी कई भाषाओं में गीत गाए हैं. 'बोल दो ना ज़रा', 'बुट्टा बोम्मा', 'कंट्रोल' और 'यू' जैसे उनके चार्टबस्टर्स उनकी इसी प्रतिभा का सबूत हैं.

इस घोषणा पर बात करते हुए, अरमान मलिक ने कहा, "दिल्ली से मेरा एक खास रिश्ता है और यहाँ कॉन्सर्ट करने का सपना मैं लंबे समय से देख रहा था. मैं इस क्षेत्र के प्रशंसकों का उनके धैर्य और अटूट समर्थन के लिए आभारी हूँ. मुझे उम्मीद है कि यह रात हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी." यह कॉन्सर्ट सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होगी, बल्कि यह अरमान के सफर का जश्न होगी. इस शो में पुरानी यादों, इनोवेशन और भावनाओं का एक शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जो इसे एक अविस्मरणीय रात बना देगा.
 

