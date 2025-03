 ऋषभ पंत की बहन की शादी में अजब प्रेम की गजब कहानी के लोकप्रिय ट्रैक पर धोनी ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल 

एमएस धोनी को मसूरी में ऋषभ पंत की बहन की शादी में खूब मस्ती करते हुए देखे गए. इस दौरान उन्होंने खूब डांस किया और गाना गाते नजर आए. ऋषभ पंत और सुरेश रैना के साथ डांस करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ. उसके कुछ देर बाद एक और क्लिप सामने आई, जिसमें धोनी बॉलीवुड के गाने तू जाने ना पर थिरकते हुए दिखाई दे दिए. धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने रणबीर कपूर की 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के लोकप्रिय ट्रैक पर गाना गाया और डांस किया.

