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क्या 9 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर? कैफे से वीडियो वायरल

मृणाल ठाकुर और भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब मुंबई के एक कैफे में दोनों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया और तेज़ी से वायरल हो गया.

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क्या 9 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर? कैफे से वीडियो वायरल
क्या 9 साल छोटे क्रिकेटर को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर?
नई दिल्ली:

मृणाल ठाकुर और भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं, जब मुंबई के एक कैफे में दोनों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया और तेज़ी से वायरल हो गया. बांद्रा वेस्ट का बताया जा रहा यह वीडियो फैंस का ध्यान खींच रहा है. हालांकि दोनों एक ही जगह पर दिखे, लेकिन वीडियो में वे किसी रोमांटिक माहौल में साथ नहीं दिख रहे हैं. फिर भी, सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए यह अंदाजा लगाने के लिए काफी था कि क्या इस कहानी में कुछ और भी है. ?

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वीडियो में यशस्वी जायसवाल कैफे से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि मृणाल ठाकुर अभी भी अंदर ही थीं. फ़ुटेज में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं दिख रही है. इसके बावजूद, कई फैंस पेजों ने तेजी से इस क्लिप को ऐसे कैप्शन के साथ शेयर किया जिनसे उनके बीच किसी रिश्ते का संकेत मिलता हो, और कुछ ही घंटों में ये अफवाहें फैल गईं. इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि दोनों डेट पर थे. दोनों ने अब तक इस अटकल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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यशस्वी जायसवाल 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से भारत के सबसे होनहार युवा क्रिकेटरों में से एक बन गए हैं. यह बाएं हाथ का ओपनर इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता है. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज में उन्होंने नाबाद शतक लगाकर सबको प्रभावित किया. वहीं दूसरी ओर, मृणाल ठाकुर आखिरी बार 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं, जिसमें वरुण धवन और पूजा हेगड़े भी थे.

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यह रोमांटिक कॉमेडी जस आहूजा (वरुण धवन) और उनकी पत्नी बानी (मृणाल ठाकुर) की कहानी है, जिनकी पांच साल की शादी टूट जाती है क्योंकि वे जिंदगी से अलग-अलग चीजें चाहते हैं. जहां जस परिवार शुरू करने का सपना देखते हैं, वहीं बानी अपने करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान देती हैं. अलग होने के बाद, जस लंदन चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रीत (पूजा हेगड़े) से होती है और उन्हें उससे प्यार हो जाता है. जब उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़ चुके हैं, तभी बानी एक ऐसी खबर के साथ लौटती हैं जो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देती है.

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