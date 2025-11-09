2 घंटे 7 मिनट की क्राइम थ्रिलर ने OTT पर आते ही मचाया धूम, 19 लड़कियों के कातिल निकले जीतू भईया, IMDb पर 7.4 रेटिंग

ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर हाल ही में रिलीज हुई भागवत चैप्टर 1: राक्षस इन दिनों दर्शकों के बीच चर्चा में है. 2 घंटे 7 मिनट की इस क्राइम थ्रिलर ने अपने सस्पेंस, इमोशन और दमदार एक्टिंग से सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोरी हैं. निर्देशक अक्षय शेर की ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर है और IMDb पर इसे 7.4/10 की रेटिंग मिली है. फिल्म में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार ने अपने किरदारों से गहरी छाप छोड़ी है. वहीं कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है.

19 लड़कियों के कत्ल और एक डरावने सच की तलाश

फिल्म की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर विश्वास भगवत (अरशद वारसी) से. जिसे एक लापता लड़की के केस की जांच का जिम्मा दिया जाता है. लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रह जाता. अब खुलासा होता है कि 19 लड़कियों की हत्या की गई है. हत्यारा बेहद चालाक है. जो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है. पुलिस हर संभव कोशिश करती है. लेकिन अपराधी हर बार बच निकलता है. उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज की पृष्ठभूमि में सेट ये कहानी न सिर्फ अपराध का चेहरा दिखाती है. बल्कि समाज के भीतर छिपे अंधेरे को भी सामने लेकर आती है.

जितेंद्र कुमार का खतरनाक अवतार

अरशद वारसी ने इंस्पेक्टर भागवत के रोल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. उन्होंने एक थके हुए, संवेदनशील लेकिन दृढ़ पुलिस अफसर का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया है. वहीं ‘पंचायत' के ‘सचिव जी' के नाम से मशहूर जितेंद्र कुमार ने इस बार अपनी इमेज तोड़ दी है. उन्होंने एक सधे हुए लेकिन डरावने खलनायक के रूप में सबको चौंका दिया. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमैटोग्राफी और रियल लोकेशन कहानी को और असरदार बनाते हैं.