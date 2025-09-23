मोहनलाल बने दादासाहेब फाल्के अवार्ड विनर, चार दशक की जर्नी को मिला गोल्डन हॉनर

सिनेमा जगत में जश्न का माहौल है, क्योंकि लेजेंडरी एक्टर मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिला है. चार दशक से ज्यादा और 340 से ऊपर फिल्मों का सफर तय कर चुके मोहनलाल, मलयालम से लेकर तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ तक हर इंडस्ट्री में चमके हैं. उनकी बहुमुखी प्रतिभा और करिश्मा ने उन्हें घर-घर का नाम बना दिया है और पीढ़ियों को इंस्पायर किया है. जल्द ही सुपरस्टार अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म वृषभा में नजर आएंगे और इस गर्व के पल पर मेकर्स ने जमकर प्यार और बधाइयां बरसाईं. टीम वृषभा ने इस उपलब्धि को सिर्फ अवॉर्ड नहीं, बल्कि एक लेजेंड के साथ काम करने के सम्मान की तरह मनाया.
प्रोड्यूसर एकता आर कपूर बोलीं, “कांग्रेसुलेशन्स मोहनलाल सर! आपके टैलेंट और परफॉर्मेंस ने लाखों-करोड़ों कलाकारों को प्रेरित किया है. टीम वृषभा के लिए आपके साथ काम करना किसी गिफ्ट से कम नहीं. आप सच में इंडियन सिनेमा के चमकते सितारे हैं. प्रोड्यूसर वरुण माथुर (कनेक्ट मीडिया) ने कहा, "बड़ा, बड़ा, बड़ा मुबारक हो मोहनलाल सर इस शानदार उपलब्धि पर. ये आपकी लेजेंडरी जर्नी का एक और सुनहरा पन्ना है. पूरी टीम वृषभा की ओर से ढेर सारी बधाइयां".
आपको बता दें कि मोहनलाल न सिर्फ मलयालम बल्कि तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेर चुके हैं. उन्हें पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं