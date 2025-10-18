गीता बाली और शम्मी कपूर की भतीजी की 9 तस्वीरें, सुपरस्टार के लिए पति को दिया धोखा, फिर की खुदकुशी की कोशिश...

बॉलीवुड में लव-मैरिज करने वाले स्टार्स की अपनी अलग-अलग लव स्टोरी है, इसमें एक नाम मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली का भी है. 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली और स्टार मिथुन चक्रवर्ती की लव स्टोरी से बहुत कम लोग वाफिक है. योगिता एक्टर मिथुन की दूसरी पत्नी हैं और इससे पहले उन्होंने दिवंगत दिग्गज सिंगर किशोर कुमार से शादी रचाई थी. चलिए जानते हैं मिथुन और योगिता बाली की प्रेम कहानी के बारे में.





योगिता एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में एक रही हैं. फिल्मों में भी योगिता का नाम हुआ करता था, लेकिन पहली शादी टूटने के बाद उनका करियर भी ढल सा गया था. किशोर कुमार उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे और उनकी शादी बहुत जल्दी टूट गई थी. फिर एक्ट्रेस ने मिथुन को अपना जीवन साथी बनाया.





मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली ने साल 1979 में शादी रचाई थी और शादी के बाद फिल्म 'ख्वाब' (1980) में साथ काम किया था. इस फिल्म में रंजीता कौर भी थी और इसे शक्ति सामंत ने डायरेक्ट किया था.



1979 में शादी के बाद दोनों की लव स्टोरी ने सभी को चौंका दिया था. शादी के बाद, वे तीन बेटों और एक दत्तक बेटी, दिशानी के माता-पिता बने. उस दौर में मिथुन का नाम श्रीदेवी संग भी जुड़ा था.



रिपोर्ट्स की मानें तो मिथुन ने श्रीदेवी से गुप्त रूप से शादी रचा ली थी और, जिससे योगिता को गहरा सदमा लगा था, लेकिन मिथुन ने जब श्रीदेवी से कहा कि वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उनका रिश्ता टूट गया.





मिथुन की पहली शादी एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से 1979 में हुई थी और चार महीने बाद ही इनका तलाक हो गया था. ना सिर्फ मिथुन बल्कि योगिता भी तलाकशुदा थी और दोनों की बॉन्डिंग मिलने लगी थी.





मिथुन के योगिता से शादी करने पर लोगों ने कहा था कि एक्टर ने योगिता से इसलिए शादी की है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की शक्ल उनसे मिलती है, हालांकि इस बात पर योगिता एक इंटरव्यू में बिफर गई थी.





वहीं, जब शादी के बाद भी मिथुन की नजदीकी श्रीदेवी से बढ़ने लगी तो योगिता ने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की थी. मिथुन-योगिता के चार बच्चों में दिशानी, उष्मे चक्रवर्ती, महाक्षय और नमाशी, हैं, जो सभी साथ में रहते हैं.





जब श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी हो गई, तब जाकर योगिता को राहत महसूस हुई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और बच्चों पर फोकस किया. श्रीदेवी की वजह से योगिता और मिथुन की जिंदगी में बहुत विवाद हुआ था, लेकिन समय के साथ सब ठीक होता गया.





योगिता बाली के पिता इरशाद हुसैन थे, जो कि एक एक्टर रह चुके हैं और उन्होंने अपना नाम इरशाद से जसवंत कर लिया था. योगिता बाली कपूर खानदान के पूर्व सुपरस्टार शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भतीजी हैं.