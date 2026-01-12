बॉर्डर 2 के इवेंट में सुनील शेट्टी ने कही दिल की बात, बोले- 'अगर बॉर्डर में मरा नहीं होता तो बॉर्डर 2 में भी होता'

बॉर्डर 2 के मेकर्स कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स के साथ अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को बढ़ा रहे हैं. ऐसे ही एक मौके पर सुनील शेट्टी ने आज यानी 12 जनवरी को मशहूर गाने ‘जाते हुए लम्हें' का रीक्रिएटेड वर्जन लॉन्च किया. ‘जाते हुए लम्हें' 1997 की ओरिजिनल बॉर्डर के सबसे यादगार गानों में से एक है, जहां इसे खुद सुनील शेट्टी पर फिल्माया गया था. सीक्वल के लिए, गाने को मिथुन के म्यूजिक और रूप कुमार राठौड़ की आवाज के साथ फिर से बनाया गया है, जिसमें नई फिल्म के इमोशनल टोन के साथ पुरानी यादों को मिलाया गया है.

यह भी पढ़ें : कौन हैं सोफी शाइन? जिनसे शिखर धवन ने की है सगाई, जानें क्रिकेटर की मंगेतर के बारे में सबकुछ

इस इवेंट में सुनील शेट्टी के साथ उनके बेटे अहान शेट्टी, बॉर्डर 2 की कास्ट और क्रू भी शामिल थे. इस खास मौके पर सुनील शेट्टी ने अपने दिल की बात कही. उन्होंने बताया कि जब उन्हें बॉर्डर मिली तो वह बहुत डरे हुए थे और जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनकी मौत होने वाली है तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर वह मरे नहीं होते तो बॉर्डर 2 में भी होते.

बता दे कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है और यह ओरिजिनल की देशभक्ति वाली कहानी के एलिमेंट्स को वापस लाती है. साथ ही नए किरदारों और बड़ी नेवल स्टोरीलाइन को भी पेश करती है. अहान शेट्टी का किरदार, लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत, एक नेवी शिप के कमांडिंग ऑफिसर का है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और अन्य हैं. यह 23 जनवरी, 2022 को सिनेमाघरों में आएगी.