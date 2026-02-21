विज्ञापन

पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी जिंदगी है तू' ने मचाया भारत में धूम, जानें कहां देख सकते हैं हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के शो का लेटेस्ट एपिसोड

 Hania Aamir Bilal Abbas Meri Zindagi Hai Tu episode 31 : पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तू अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. अब एपिसोड 31 को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है. खासकर भारत में रहने वाले फैंस इसकी रिलीज डेट, टाइम और यह कहां देखा जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
पाकिस्तानी ड्रामा 'मेरी जिंदगी है तू' ने मचाया भारत में धूम, जानें कहां देख सकते हैं हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के शो का लेटेस्ट एपिसोड
Meri Zindagi Hai Tu episode 31 : मेरी जिंदगी है तू के एपिसोड 31 की रिलीज को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है
नई दिल्ली:

 Hania Aamir Bilal Abbas Meri Zindagi Hai Tu episode 31 : पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तू अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. अब एपिसोड 31 को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है. खासकर भारत में रहने वाले फैंस इसकी रिलीज डेट, टाइम और यह कहां देखा जा सकता है. इसके बारे में जानकारी चाहते हैं. हाल ही में रमजान के कारण शो का एयरटाइम बदल दिया गया है, जिससे कई दर्शक कन्फ्यूज हो गए हैं.  ऐसे में एपिसोड 31 की नई डेट और टाइम को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Meri Zindagi Hai Tu का प्लॉट क्या है?

शो में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान लीड रोल में हैं. इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. कहानी आयरा और काम्यार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके रिश्ते में प्यार, स्ट्रेंथ और इमोशनल उतार-चढ़ाव और शादी के बाद की मुश्किलें हैं. कभी हल्की-फुल्की लड़ाई, कभी इमोशनल सीन, इन सबने दर्शकों को शुरू से ही बांधे रखा है. हर नए ट्विस्ट के साथ कहानी और दिलचस्प होती गई, यही वजह है कि इस ड्रामा ने आज के पॉपुलर शोज में अपनी जगह बनाए रखी है.

एपिसोड 31 की रिलीज़ को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है. पहले यह शो हफ़्ते में दो बार शुक्रवार और शनिवार को आता था, लेकिन अब रमजान के खास प्रोग्राम की वजह से इसका शेड्यूल बदल दिया गया है.

Meri Zindagi Hai Tu  एपिसोड 31 इंडिया में कब रिलीज़ होगा?

अब नए एपिसोड सिर्फ़ शनिवार को रिलीज होंगे. पहले प्लान था कि एपिसोड  31 शुक्रवार, 20 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा और बाद में डेलीमोशन पर डाला जाएगा. लेकिन अब प्लान बदल गया है. नई जानकारी के मुताबिक, एपिसोड 31 शनिवार, 21 फरवरी को ARY डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगा.

Meri Zindagi Hai Tu  एपिसोड 31 इंडिया में कब और कहां देखें?

रिलीज़ टाइमिंग की बात करें तो पाकिस्तान में यह एपिसोड शनिवार रात 10:30 बजे (पाकिस्तानी टाइम) एयर होगा. चैनल ने अपना रेगुलर लेट-नाइट स्लॉट रखा है. इंडियन दर्शकों के लिए यह टाइम रात 11:30 बजे (इंडियन टाइम) होगा. इसका मतलब है कि इंडिया में फैंस को शनिवार देर रात तक इंतज़ार करना होगा. इस टाइम तक दर्शक एपिसोड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

इंडिया में दर्शक एपिसोड को टॉप पाकिस्तानी ड्रामा नाम के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां शो के नए एपिसोड आमतौर पर अपलोड किए जाते हैं. इसके अलावा, बाद में यह एपिसोड डेलीमोशन पर भी अवेलेबल होगा, ताकि जो दर्शक YouTube पर नहीं देख सकते, वे इसे वहां देख सकें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meri Zindagi Hai Tu Episode 31, Meri Zindagi Hai Tu, Meri Zindagi Hai Tu Cast, Meri Zindagi Hai Tu Episode On Youtube, Meri Zindagi Hai Tu Episode
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com