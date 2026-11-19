मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने किरदारों में गहराई और सच्चाई लाने की अपनी खासियत दिखा रहे हैं. अपने अब तक के करियर में उन्होंने कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. क्राइम ड्रामा के गंभीर और जटिल किरदारों से लेकर निजी संघर्षों और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले किरदारों तक, मनोज ने हर भूमिका को अपनी अलग पहचान दी है. अलग-अलग तरह के किरदारों में सहजता से ढलने और हर बार कुछ नया पेश करने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक बनाया है. आइए, उनके कुछ यादगार किरदारों पर एक नज़र डालते हैं.

1. लास्ट मैन इन टॉवर [Hindi Zee 5]

इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मास्टरजी का किरदार निभाया है, जो एक रिटायर्ड फिजिक्स टीचर हैं. अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले मास्टरजी अपने फैसलों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. अपने घर और उससे जुड़ी यादों से गहरा लगाव रखने वाले इस किरदार को मनोज ने बेहद संजीदगी से निभाया है. उनके हाव-भाव और संवाद अदायगी में दिखने वाली सहजता मास्टरजी के स्वाभिमान, ज़िद और भावनात्मक कमज़ोरी को बखूबी सामने लाती है. यह ऐसा किरदार है जिसमें बड़े नाटकीय दृश्यों के बजाय मनोज की सधी हुई अदाकारी देखने को मिलती है.

2. सिर्फ एक बंदा काफी है [Hindi Zee 5]

इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एडवोकेट पी.सी. सोलंकी के किरदार में नज़र आते हैं. वह एक ऐसे वकील हैं जो तमाम मुश्किलों के बावजूद न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखते हैं. मनोज ने इस किरदार के आत्मविश्वास और कोर्टरूम में उनकी दमदार मौजूदगी के साथ-साथ उनके मन में उठने वाले संदेह और असमंजस को भी बखूबी दिखाया है. उनकी सहज अदाकारी, प्रभावशाली संवाद अदायगी और शांत लेकिन मज़बूत इरादे इस किरदार को खास बनाते हैं.

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3. डिस्पैच [Hindi Zee 5]

डिस्पैच में मनोज बाजपेयी जॉय बैग का किरदार निभाते हैं, जो एक अनुभवी क्राइम जर्नलिस्ट है और बदलते दौर में पत्रकारिता की नई चुनौतियों से जूझ रहा है. एक बड़ी खबर की तलाश में जॉय ऐसे खतरनाक राज़ का पता लगाता है, जो उसे मुंबई के अंधेरे अंडरवर्ल्ड तक ले जाता है और उसकी अपनी जान को भी खतरे में डाल देता है. मनोज ने इस किरदार के ज़रिए एक ऐसे पत्रकार की जटिलताओं को सामने रखा है, जो अपने पेशेवर सपनों, निजी परेशानियों और सच की तलाश के बीच उलझा हुआ है.

4. गैंग्स ऑफ वासेपुर [YouTube]

सरदार खान मनोज बाजपेयी के सबसे यादगार किरदारों में से एक है. महत्वाकांक्षी, गुस्सैल, हाज़िरजवाब और अप्रत्याशित स्वभाव वाला यह किरदार हर सीन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है. मनोज ने सरदार खान के किरदार में एक अलग ही रौब और अंदाज़ दिखाया है. वह कभी अपने मज़ाकिया अंदाज़ से हँसाते हैं, तो कभी अपने गुस्से और तेवर से डर पैदा करते हैं. उनके हाव-भाव, संवाद अदायगी और किरदार के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाने का तरीका इसे उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बनाता है.

5. सत्या [YouTube]

मनोज बाजपेयी के करियर के सबसे चर्चित किरदारों में से एक, भीखू म्हात्रे, सत्या में उनकी शानदार अदाकारी का उदाहरण है. अपने बेबाक अंदाज़, तेज़ गुस्से और दबंग व्यक्तित्व के साथ भीखू का किरदार पर्दे पर एक अलग ही छाप छोड़ता है. मनोज ने इस किरदार के गुस्से के साथ-साथ उसके मज़ाकिया अंदाज़, वफादारी और भावनात्मक पहलुओं को भी बखूबी दिखाया है. उनकी स्वाभाविक अदाकारी ने भीखू म्हात्रे को हिंदी सिनेमा के यादगार किरदारों में शामिल कर दिया. मास्टरजी के शांत लेकिन मज़बूत इरादों से लेकर पी.सी. सोलंकी के न्याय के प्रति विश्वास, सरदार खान के रौब, भीखू म्हात्रे के बेबाक अंदाज़ और जॉय बैग की जटिलताओं तक, ये सभी किरदार मनोज बाजपेयी की अदाकारी के अलग-अलग रंग दिखाते हैं.