70 साल का ये एक्टर बना बॉक्स ऑफिस का नया धुरंधर, पहले दिन तोड़ा गदर 2 और पुष्पा का रिकॉर्ड

Mana Shankara Varaprasad Garu Worldwide Box Office Collection day 1: मेगास्टार चिरंजीवी दो साल से ज्यादा समय बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं और अपनी नई फिल्म "मना शंकर वरप्रसाद गारु" के साथ उन्होंने फैंस को निराश नहीं किया. यह एक्शन-कॉमेडी फिल्म 12 जनवरी 2026 को सोमवार को रिलीज हुई, जो संक्रांति (पोंगल) की छुट्टियों से ठीक पहले आई. निर्देशक अनिल राविपुड़ी ने "मना शंकर वरप्रसाद गारु" को बनाया है, जिसमें नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं और दग्गुबाती वेंकटेश ने एक खास लंबा कैमियो किया है. फिल्म को क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, लेकिन फैंस ने इसे खूब सराहा है. खासकर चिरंजीवी के 'विंटेज' अंदाज, कॉमिक टाइमिंग और मास एंटरटेनमेंट की वजह से थिएटर्स में जमकर भीड़ उमड़ी.

मना शंकर वरप्रसाद गारु का कलेक्शन

"मना शंकर वरप्रसाद गारु" की भारत में पहले दिन 65% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार शुरुआत की. पेड प्रीव्यू (रविवार) से 8.75 करोड़ और सोमवार (रिलीज डे) को 28.75 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ भारत में कुल 37.50 करोड़ नेट (लगभग 44.75 करोड़ ग्रॉस) कमाए. ओवरसीज में भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा, जहां 2.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई हुई. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 65.75 करोड़ पहुंच गया. कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 84 करोड़ तक बताया जा रहा है, जो प्रीमियर और पहले दिन के कलेक्शन को मिलाकर है.

मना शंकर वरप्रसाद गारु किसका रिकॉर्ड तोड़ा

"मना शंकर वरप्रसाद गारु" की ओपनिंग चिरंजीवी के करियर में दूसरी सबसे बड़ी है, सिर्फ सई रा नरसिम्हा रेड्डी (85 करोड़) से पीछे. "मना शंकर वरप्रसाद गारु" ने कई हालिया ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया, जैसे पुष्पा: द राइज (62.50 करोड़), भीमला नायक (57.80 करोड़) और गदर 2 (53.20 करोड़) के पहले दिन के कलेक्शन. साथ ही, यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बन गई और प्रभास की द राजा साब को पछाड़ दिया, जिसके कलेक्शन गिरते जा रहे हैं. संक्रांति के मौके पर यह फिल्म फेस्टिव मूड में दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. फैंस का जोश और छुट्टियों का फायदा इसे और मजबूत बना सकता है.