Mana Shankara Vara Prasad Garu Review: चिरंजीवी की पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस ने जीता फैंस का दिल, बोले- Boss is Back

मेगास्टार चिरंजीवी और साउथ लेडी सुपरस्टार नयनतारा स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म माना शंकरा वारा प्रसाद गारू बीती 12 जनवरी को मकर संक्रांति वीक पर रिलीज हुई है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन शानदार रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म ने पेड प्रीव्यू पर भी अच्छी खासी कमाई की है. चिरंजीवी और नयनतारा की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई है. दोनों के बीच मजेदार कॉमेडी सीन भी देखे जा रहे हैं. फिल्म देखने के बाद जनता ने फिल्म माना शंकरा वारा प्रसाद गारू पर अपना रिएक्शन दिया है और एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किए हैं. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स दिया है चलिए जानते हैं.



MSVPG एक्स रिव्यू

एक एक्स यूजर ने फिल्म माना शंकरा वारा प्रसाद गारू देखने के बाद रिव्यू दिया है. उसने लिखा है, 'वेंकटेश का कैमियो अच्छा है, नयनतारा ने बेहतरीन काम किया है. अनिल रविपुड़ी की फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी ड्रामा अच्छी फिल्म है. फिल्म अच्छी डायरेक्शन में सीधी चलती है. बेवजह के सीन नहीं डाले हैं, चिरंजीवी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह ऑलराउंडर परफॉर्मर हैं. कॉमेडी, ह्यूमर और एक्शन टाइमिंग सब लाजवाब है'. दूसरा एक्स यूजर लिखता है, 'एक परफेक्ट संक्रांति मूवी, हर उम्र का इंसान इसको एन्जॉय कर रहा है. लंबे समय बाद बॉस की वापसी हुई है. वेंकी मामा का कैमियो बढ़िया है'. कईयों ने इस फिल्म से चिरंजीवी का कमबैक माना है. यूजर ने लिखा है, 'पवन कल्याण ने दे कॉल हिम ओजी, एमएसजी से चिरंजीवी और अब पेड्डी से राम चरण कमबैक करेंगे'.



दर्शक बोला प्योर मास फिल्म है

एक और लिखता है, 'जिस चिरंजीवी को हम सब प्यार करते थे, वो वाकई अपने पुराने अंदाज में लौट चुके हैं. क्या एनर्जी है, क्या टाइमिंग है. यह वाकई में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है'. इस यूजर ने अनिल रविपुड़ी की इस फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ सफलता की उम्मीद जताई.एक अन्य एक्स यूजर ने लोगों को फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की अपील की. उसने अपने पोस्ट में लिखा है, 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू यह बात क्लियर करती है कि जब मेगास्टार चिरंजीवी गारू दर्शकों को आकर्षित करते हैं. तो थिएटर सिर्फ चलते ही नहीं… बल्कि सेलिब्रेट करते हैं. प्योर मास, क्लास, इमोशंस और मनोरंजन का पैक, यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनी है. बता दें, फिल्म के प्रोड्यूसर साहू गारपति और सुष्मिता कोनिडेला हैं. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने पेड प्रीव्यू को मिलाकर 37 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म ने 28 करोड़ रुपये से खाता खोला है. अब संक्रांति वीक में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाने जा रही है.



