मलाइका अरोड़ा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज, बोलीं- आप भी मत भूलिएगा...

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने कोरोना वायरस वैक्सीन लगवा ली है

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है. मलाइका अरोड़ा ने इसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर की है. मलाइका अरोड़ा ने इस फोटो के साथ लिखा है, 'मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है. क्योंकि हम इसमें एक साथ हैं. योद्धाओं आओ वायरस के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल करें. आप भी वैक्सीन लेना मत भूलिएगा. हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरी शिद्दत और मुस्कान के साथ कमाल का काम कर रहे हैं. शुक्रिया. हां मैं वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हूं.' देश में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन का प्रावधान किया गया है. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora Took the First Dose of the COVID Vaccine) 47 साल की हैं.