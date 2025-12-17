हूबहू माधुरी दीक्षित जैसी दिखती है मधु, तम्मा तम्मा पर किया ऐसा डांस सोशल मीडिया यूजर्स देने लगे ये सलाह

माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम है जो खूबसूरती और एलिगेंस का दूसरा माना जाता है. वो अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रहीं और आज भी यंग जनरेशन को इंस्पायर करती हैं. फिर चाहे उनके लुक्स हों या फिर उनका डांसिंग स्टाइल. डांस के मामले में तो माधुरी कहीं मौका नहीं छोड़तीं. टीवी शो पर चाहे जज हों या मेहमान डांस करने का मौका मिले तो माधुरी कैश करवा ही लेती हैं. कई लड़कियां हैं जो आज भी माधुरी को डांसिंग इंस्पिरेशन की तरह देखती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते हैं. फिलहाल हम जिनका वीडियो दिखाने जा रहे हैं वह केवल माधुरी की तरह नाचती नहीं बल्कि उनकी तरह दिखती भी हैं.

माधुरी दीक्षित की हमशक्ल आपको कर देगी कनफ्यूज

इंस्टाग्राम पर माधुरी की एक हमशक्ल के वीडियो खूब वायरल होते हैं. इनमें ये काफी हद तक माधुरी दीक्षित की तरह नजर आती हैं. मधु huny नाम से इंस्टाग्राम हैंडल पर वो अक्सर अपने वीडियो और फोटो पोस्ट करती हैं. जिन्हें देखकर आपकी भी नजरें धोखा खा सकती हैं कि वो माधुरी दीक्षित हैं या कोई और. इस हमशक्ल ने कुछ फिल्म सेलिब्रेटीज के साथ भी फोटो शेयर की हैं. जिनमें वो फुल माधुरी दीक्षित की तरह ही दिख रही हैं. मतलब ऐसा लुक कि कोई कनफ्यूज ही हो जाए. अब आप उनका ये डांस वीडियो देख लीजिए. इस वीडियो में वह हूबहू धक धक गर्ल लग रही हैं.

फैन्स ने दी ये सलाह

लुक के मामले में तो मधु ने बाजी मार ली लेकिन डांस अभी थोड़ा कच्चा है. भई माधुरी के डांस स्टेप कॉपी करना कोई खाने का काम नहीं. वीडियो में वह माधुरी के फेमस डांस नंबर तम्मा तम्मा पर डांस करती दिख रही हैं. पीछे स्क्रीन पर ऑरिजनल वीडियो भी चल रहा है. वैसे तो हमशक्ल ने माधुरी दीक्षित की स्टेप्स मैच करने की जी तोड़ कोशिश की है. वो बहुत सी जगह चूकी भी हैं. जिसे देखकर फैन्स ने उन्हें थोड़ा डांस सीखने की सलाह दी है. हालांकि बहुत से फैन्स ने उनके अंदाज की तारीफ की है और लिखा है कि उनका डांस भी अच्छा है और वो माधुरी दीक्षित जैसी लग भी रही हैं.