Madhubala Birth Anniversary: अमृता राव ने हावड़ा ब्रिज पर रिक्रिएट किया मधुबाला का आइकॉनिक सॉन्ग 'आइए मेहरबान', वीडियो वायरल

Madhubala Birth Anniversary: अमृता राव ने शनिवार को कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर 1958 की क्लासिक फिल्म “हावड़ा ब्रिज” के उनके मशहूर गाने ‘आइए मेहरबान' को फिर से गाकर मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला को उनकी जयंती पर दिल श्रद्धांजलि दी. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमृता ने एक मोनोक्रोम वीडियो शेयर किया, जिसमें वह उस क्लासिक गाने को कर रही हैं जो असल में मधुबाला पर फिल्माया गया था. पुराने जमाने के चार्म को कैप्चर करते हुए एक्ट्रेस ने मशहूर ब्रिज के बैकग्राउंड में स्क्रीन लेजेंड के जादू को फिर से जीने की कोशिश की.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो क्लिप शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा, “मधुबाला ने आज अपनी जयंती पर फिर से जन्म लिया!!!! जिसने कई दिल चुराए. वह 14 फरवरी को पैदा हुई थी, जिस दिन दुनिया ने प्यार मनाने के लिए चुना.” उन्होंने आगे कहा, “मैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर हूं.. 1958 में रिलीज हुई फिल्म हावड़ा ब्रिज के शानदार गाने को फिर से बना रही हूं.. उनकी अदाओं ने मुझ समेत कई लीडिंग लेडीज को इंस्पायर किया.”

“हावड़ा ब्रिज” के आइकॉनिक गाने “आइए मेहरबान” की बात करें तो यह मधुबाला की सबसे मशहूर परफॉर्मेंस में से एक है और रिलीज होने के दशकों बाद भी चार्टबस्टर है. मधुबाला को ‘वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा' के नाम से जाना जाता है, ने 1942 की फिल्म ‘बसंत' में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग में डेब्यू किया था. वह “महल,” “मिस्टर एंड मिसेज '55,” “चलती का नाम गाड़ी,” “हावड़ा ब्रिज,” और मशहूर फ़िल्म “मुगल-ए-आजम” जैसी सुपरहिट फिल्मों से मशहूर हुईं. उनकी आखिरी फिल्म “ज्वाला” थी, जो उनके मरने के बाद 1971 में रिलीज हुई थी. जिन्हें नहीं पता, एक्ट्रेस का 1969 में 36 साल की कम उम्र में दिल की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था.

अमृता राव की बात करें तो, एक्ट्रेस ने 2002 में “अब के बरस” से बॉलीवुड में डेब्यू किया और “इश्क विश्क,” “विवाह,” “मैं हूं ना,” और “वेलकम टू सज्जनपुर” जैसी हिट फिल्मों से उन्हें बहुत पहचान मिली. उन्हें आखिरी बार 2019 की फिल्म “ठाकरे” में देखा गया था, जहां उन्होंने मीना ताई ठाकरे का रोल किया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं, अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलकियां शेयर करती हैं और अपने करियर के पुराने पलों को याद करती हैं.

