विज्ञापन

किया और अमाया के साथ शादी में पहुंचीं मधु शाह, बेटियों की खूबसूरती के दीवाने हुए फैंस, बोले- हीरोइन से ज्यादा सुंदर

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘फूल और कांटे’ (Phool Aur Kaante) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मधु शाह (Madhoo Shah) एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में वे एक भव्य शादी समारोह में अपने दोनों बेटियों के साथ नजर आ

Read Time: 2 mins
Share
किया और अमाया के साथ शादी में पहुंचीं मधु शाह, बेटियों की खूबसूरती के दीवाने हुए फैंस, बोले- हीरोइन से ज्यादा सुंदर
मधु की दोनों बेटियों की खूबसूरती के दीवाने हुए फैन्स
नई दिल्ली:

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘फूल और कांटे' (Phool Aur Kaante) से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस मधु शाह (Madhoo Shah) एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में वे एक भव्य शादी समारोह में अपने दोनों बेटियों के साथ नजर आईं. यह शादी यशोवर्धन बिड़ला और अवंती बिड़ला के बेटे वेदांत बिड़ला तथा तेजल कुलकर्णी की थी, जो 2 नवंबर को मुंबई के लोअर परेल में आयोजित की गई. शादी के दौरान मधु और उनकी बेटियां- अमाया और कीया, तीनों ने कैमरे के सामने शानदार पोज दिए और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

इस वीडियो में तीनों का स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस खूब चर्चा में है. फैंस ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “इनकी खूबसूरती अब भी बरकरार है.” एक यूजर ने लिखा, “मां से ज्यादा बेटियां ग्लैमरस लग रही हैं,” जबकि दूसरे ने कहा, “मेकअप थोड़ा ओवर था, लेकिन फिर भी तीनों बेहद एलीगेंट दिखीं.” हालांकि, कुछ लोगों का ध्यान उनके हैंडबैग्स (Purses) पर भी गया. एक कमेंट में लिखा गया, “इतनी रिच पार्टी में भी ये पर्स इतने सिंपल क्यों हैं?” वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा– “कौन मां है और कौन बेटी, समझ नहीं आया.”

मधु शाह हमेशा से अपनी ग्रेस और सिंपल एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं. फिल्मों से दूरी के बावजूद वे अक्सर इवेंट्स, अवार्ड शोज़ और फैमिली फंक्शन्स में नजर आती रहती हैं. मधु ने साल 1999 में बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी की थी, जो एक्ट्रेस जूही चावला के पति जय मेहता के कजिन हैं. बताया जाता है कि आनंद, मधु को पहली बार ‘दिलजले' (Diljale) फिल्म में देखकर उनके दीवाने हो गए थे. बाद में डायरेक्टर की मदद से दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे प्यार शादी तक पहुंच गया. आज भी मधु शाह अपनी खूबसूरती, फैशन और फैमिली के लिए सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट में रहती हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhoo Shah, Phool Aur Kaante Actress, Vedant Birla Wedding, Amaya Shah, Keia Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com