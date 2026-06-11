बिग बॉस को टक्कर देने के लिए तैयार नेटफ्लिक्स, फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे शो

Netflix पर विवादित शो 'Lock Upp: Sach ya Sazaa' जल्द लौट रहा है. यह एक बोल्ड और नई 'कैप्टिव रियलिटी सीरीज' है जो एक दिलचस्प सवाल पूछती है. क्या होता है जब जिन लोगों को हम जानते हैं, उन्हें असल में अपनी सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया जाता है? Netflix और एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया गया 'Lock Upp: Sach ya Sazaa' ग्लोबल दर्शकों के लिए एक बड़े पैमाने का एंटरटेनमेंट फॉर्मेट है. शानदार प्रोडक्शन डिजाइन, कई लेयर्स वाले गेमप्ले, इमोशनल दबाव और लगातार बदलते हालात के साथ, यह सीरीज कंटेस्टेंट्स को सिर्फ परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर अनफिल्टर्ड रिएक्शन देने पर मजबूर करती है.

रितेश देशमुख और फराह खान इस शो को होस्ट करने वाले हैं और होस्ट कहलाएगा जेलर. इस शो में 14 मशहूर हस्तियों को एक कंट्रोल्ड, हाई-प्रेशर वाले जेल में 'कैदी' के तौर पर रखा जाता है, जैसा भारतीय रियलिटी एंटरटेनमेंट में पहले कभी नहीं देखा गया. बाहरी दुनिया से कटे हुए, सुख-सुविधाओं से दूर और मुश्किल टास्क का सामना करते हुए, कैदियों को बदलते गठजोड़ और मुश्किल फैसलों से गुजरना पड़ता है, जहां हर कदम कहानी को रातों-रात बदल सकता है!

लेकिन यह शो सिर्फ जेल में कैदियों के जिंदा रहने के बारे में नहीं है. यह सोच, सच कबूलने और इन सबके बीच की चीजों के बारे में है. यह शो कैदियों को अपनी इमेज से हटकर अपनी असल कहानियां बताने का मौका देता है. क्योंकि 'Lock Upp: Sach ya Sazaa' में सच सिर्फ ताकत नहीं है. यह एक ऐसी करेंसी है जो आपको आजाद कर सकती है.

नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड, तान्या बामी ने कहा, "जैसे-जैसे हम अपनी अनस्क्रिप्टेड सीरीज की लिस्ट बढ़ा रहे हैं, हम इस साल की अपनी खास सीरीज - 'लॉक अप: सच या सजा' - को दर्शकों के सामने लाने के लिए एक्साइटेड हैं. यह एक बोल्ड, अलग और रोमांचक शो है. हम एक ऐसा शो पेश करने के लिए एक्साइटेड हैं जो न सिर्फ मनोरंजन करता है, बल्कि बातचीत भी शुरू करता है और दबाव में ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्पलेक्सिटी को दिखाता है.

छह हफ्ते तक, कंटेस्टेंट्स को रोजाना टास्क, स्टेटस हायरार्की, चार्जशीट, सजा और बाहर किए जाने जैसी चीजों का सामना करना होगा, जो लगातार उनके पेशेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की परीक्षा लेंगे. जैसे-जैसे दबाव बढ़ेगा, राज खुलेंगे, गठबंधन बदलेंगे और कुछ भी ज्यादा देर तक पहले जैसा नहीं रहेगा. 'लॉक अप: सच या सजा' 27 जून से नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम होगा, हर शनिवार से बुधवार रात 8:00 बजे.