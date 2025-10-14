5 साल की बेटी ने इस्तेमाल किया तलाकशुदा शब्द, हैरान रह गई थीं लारा दत्ता, लगा दी थी पति महेश भूपति की क्लास

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता की एक प्यारी सी बेटी भी है. जिसका ध्यान रखने के लिए ही लारा दत्ता ने अपने काम से काफी हद तक दूरी बना ली है. लेकिन कभी कभी ऐसे हालात भी होते हैं जब उन्हें बेटी से दूरी बनानी पड़ती है. ऐसे समय में उनकी लाडली बेटी की जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स मैन पति महेश भूपति पर आ जाती है. उनकी लाइफ में एक बार ऐसा ही समय आया जब बेटी को वो कुछ दिन के लिए पापा के भरोसे छोड़ कर गईं. जब वो घर लौटी तब उन्हें बेटी से ये सुनने को मिला कि वो तलाकशुदा हैं. ये सुनकर लारा दत्ता के होश उड़ गए.

पापा के भरोसे बेटी

लारा दत्ता ने एक टॉक शो में ये किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी सायरा पांच साल की थी तब वो अपने पति और बेटी दोनों के साथ वेकेशन पर विदेश गई थीं. उस दौरान उनका गर्ल्स नाइटआउट का भी प्लान बना. तब उन्होंने अपने पति महेश भूपति से पूछा कि क्या वो उनकी बेटी का ध्यान रख लेंगे. तब महेश भूपति ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि बिलकुल रखेंगे. लारा दत्ता उसके बाद अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ दिन बिताने गईं. उस ट्रिप से लौटने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि इतने दिन कैसे कटे तब बेटी ने बहुत खुश होते हुए बताया कि वो और पापा रोज फ्रेंड्स नाम का शो देखते हुए दिन बिताते थे.

बेटी की बात ने चौंकाया

लारा दत्ता ने इससी से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा बताया. उन्होंने बताया कुछ दिन बाद वो वेकेशन से घर लौटे. तब बेटी अपने फ्रेंड के साथ टेंट टेंट खेल रही थीं. दोनों ने अपना अपना घर बनाया. और, बेटी ने अपने फ्रेंड से कहा कि वो गेम में तलाकशुदा बनेंगी. बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर लारा दत्ता चौंक गईं. उन्होंने इस बारे में बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसे पापा ने ये वर्ड बताया. तब लारा दत्ता ने महेश भूपति को फोन किया. किस्सा सुनकर महेश भूपति हंस पड़े और बताया कि फ्रेंड्स शो देखते समय ये वर्ड आया था जिसे उन्होंने बेटी को डिस्क्राइब किया. ये जवाब सुनकर लारा दत्ता हैरान रह गईं, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी सिर्फ पांच साल की ही थी.