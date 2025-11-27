50 लाख बजट की इस फिल्म ने दी शोले, सैयारा, छावा को टक्कर, निर्माता को मिला 176 गुना प्रॉफिट, रचा इतिहास

बॉलीवुड में समय-समय पर कई ऐसी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने अपनी कमाई से कई रिकॉर्ड तोडे़ भी और कई बनाए भी. वैसे देखा जाए तो कम बजट वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के ज्यादा शॉकिंग रिकॉर्ड बनाए हैं और मुनाफे में बड़े-बड़े बजट वाली कमाऊ फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़े हैं. एक वक्त था जब मुगल ए आजम का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा था और फिर 1975 में आई शोले ने मुगल ए आजम की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान रचा. मुनाफे के मुकाबले में भक्ति फिल्म जय संतोषी मां ने शोले समेत कई फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था और नया रिकॉर्ड बनाया था और अब इस गुजराती फिल्म ने सभी को पीछे छोड़ दिया है.



बजट से कमाया 150 गुना मुनाफा



इस फिल्म ने 150 गुना मुनाफा कमाया है. फिल्म का नाम है 'लालो: कृष्णा सदा सहायताते' है, जो कि बीती अक्टूबर में रिलीज हुई थी. यह एक गुजराती फिल्म है, जो महज 50 लाख रुपये के बजट में बनी है और इसने 88 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिससे निर्माता को 150 गुना रिटर्न मिला है. यह मौजूदा साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई है. कांतारा चैप्टर 1, (850 करोड़ रुपये), जो कि बजट (125 करोड़ रु) का 7 गुना है. छावा ने अपने बजट से नौ गुना कमाया था. वहीं लोका और महावतार नरसिम्हा ने अपने बजट से 8 से 10 गुना कमाया था. मुनाफे के मामले में इस गुजराती फिल्म ने सैयारा को भी पछाड़ दिया है.



फिल्म की कहानी और कास्ट

अंकित सखिया के निर्देशन में बनी फिल्म लालो एक रिक्शा चालक की कहानी है, जो एक फार्म हाउस में फंस जाता है और फिर अपने अतीत का सामना कर भगवान कृष्ण के दर्शन पाता है. फिल्म तीन हफ्तों में ही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है. साथ ही अपने तीन हफ्तों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म भी बन गई है. फिल्म की रिलीज को 6 हफ्ते हो चुके हैं और कमाई अभी भी जारी है. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें रीवा राछ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी और मिष्टी कडेचा अहम रोल में हैं.



