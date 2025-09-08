विज्ञापन

कुमार सानू की वाइफ की 10 तस्वीरें, कुनिका सदानंद को छोड़ इनसे की थी शादी

सिंगर कुमार सानू अपनी गायकी के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं. उन्होंने एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कुमार सानू की वाइफ की 10 तस्वीरें, कुनिका सदानंद को छोड़ इनसे की थी शादी
कुमार सानू की वाइफ की 10 फोटो
नई दिल्ली:

90 के दशक में जो सिंगर सबसे ज्यादा छाए रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुमार सानू है. कुमार सानू की आवाज ने कई एक्टर्स को स्टार बनाया है. आज भी कुमार सानू के गाने लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं. 90 के दशक के लोगों के कुमार सानू फेवरेट हैं. कुमार सानू अपनी सिंगिंग के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. कुमार सानू ने दो शादियां की थीं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं. कुमार सानू की पहली शादी पीता दत्ता से साल 1986 में हुई थी. ये शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी. शादी के 8 साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे.

रीता दत्ता और कुमार सानू के तीन बच्चे हैं. जब रीता को कुमार सानू के अफेयर के बारे में पता चला था तो बुरी तरह से टूट गई थीं. जिसके बाद दोनों अलग हो गए.

Latest and Breaking News on NDTV

रीता से तलाक के बाद कुमार सानू की जिंदगी में कई एक्ट्रेसेस आईं मगर वो ज्यादा समय तक उनकी जिंदगी में नहीं रहीं. उसके बाद कुमार सानू ने बीकानेर की सलोनी भट्टाचार्य से शादी की. 

Latest and Breaking News on NDTV

सलोनी का इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है. सलोनी और कुमार सानू की दो बेटियां हैं. उनकी बेटियां शैनन और ऐनाबेल है.

Latest and Breaking News on NDTV

शैनन को कुमार सानू ने गोद लिया है. वो अपने पापा के साथ स्टेज शेयर करती हैं. शैनन एक अमेरिकन-इंडियन सिंगर हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कुमार सानू की पत्नी सलोनी की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत हैं. उनकी कुमार सानू के साथ फोटोज सामने आई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अपने समय में सलोनी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती थी. अगर वो बॉलीवुड में होती तो कई बड़े एक्टर के साथ काम कर चुकी होती.

Latest and Breaking News on NDTV

अपने कई इंटरव्यू में कुमार सानू सलोनी के बारे में बात कर चुके हैं. वो लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सलोनी के साथ कई बार कुमार सानू फोटोज शेयर करते हैं. उनकी फोटोज को लोग खूब प्यार देते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सलोनी ने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश पर फोकस किया है. उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kumar Sanu, Kumar Sanu Second Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com