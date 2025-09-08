कुमार सानू की वाइफ की 10 तस्वीरें, कुनिका सदानंद को छोड़ इनसे की थी शादी

90 के दशक में जो सिंगर सबसे ज्यादा छाए रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुमार सानू है. कुमार सानू की आवाज ने कई एक्टर्स को स्टार बनाया है. आज भी कुमार सानू के गाने लोगों की जुबान पर छाए रहते हैं. 90 के दशक के लोगों के कुमार सानू फेवरेट हैं. कुमार सानू अपनी सिंगिंग के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. कुमार सानू ने दो शादियां की थीं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं. कुमार सानू की पहली शादी पीता दत्ता से साल 1986 में हुई थी. ये शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई थी. शादी के 8 साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे.

रीता दत्ता और कुमार सानू के तीन बच्चे हैं. जब रीता को कुमार सानू के अफेयर के बारे में पता चला था तो बुरी तरह से टूट गई थीं. जिसके बाद दोनों अलग हो गए.

रीता से तलाक के बाद कुमार सानू की जिंदगी में कई एक्ट्रेसेस आईं मगर वो ज्यादा समय तक उनकी जिंदगी में नहीं रहीं. उसके बाद कुमार सानू ने बीकानेर की सलोनी भट्टाचार्य से शादी की.

सलोनी का इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है. सलोनी और कुमार सानू की दो बेटियां हैं. उनकी बेटियां शैनन और ऐनाबेल है.

शैनन को कुमार सानू ने गोद लिया है. वो अपने पापा के साथ स्टेज शेयर करती हैं. शैनन एक अमेरिकन-इंडियन सिंगर हैं.

कुमार सानू की पत्नी सलोनी की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत हैं. उनकी कुमार सानू के साथ फोटोज सामने आई हैं.

अपने समय में सलोनी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती थी. अगर वो बॉलीवुड में होती तो कई बड़े एक्टर के साथ काम कर चुकी होती.

अपने कई इंटरव्यू में कुमार सानू सलोनी के बारे में बात कर चुके हैं. वो लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं.

सलोनी के साथ कई बार कुमार सानू फोटोज शेयर करते हैं. उनकी फोटोज को लोग खूब प्यार देते हैं.

सलोनी ने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश पर फोकस किया है. उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं.