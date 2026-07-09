कुछ कुछ होता है में 10 साल की छोटी अंजलि, 28 साल बाद बनी प्रोड्यूसर, वीडियो में पहचान नहीं पाए फैंस, बोलीं- जो सपना देखा वो सच हो गया

बॉलीवुड अभिनेत्री सना सईद ने बतौर फिल्म निर्माता अपनी पहली फीचर फिल्म 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट पूरा होने पर जश्न मनाया. उनको ड्राफ्ट (कहानी या स्क्रिप्ट का प्रारंभिक मसौदा) मिल गया है. सना सईद 'बियॉन्ड मैजिक स्टूडियोज' के तहत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. अभिनेत्री इस फिल्म में एक्टिंग भी करेंगी. सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए सना ने कहा कि हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ने से उन्हें फिल्म बनाने का अपना सपना आखिरकार "बहुत असली" लगा. 'कुछ कुछ होता है' की एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, "मेरे हाथ में एक फीचर फिल्म के 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट है, जिसे हम मेरी प्रोडक्शन कंपनी, बियॉन्ड मैजिक स्टूडियो के तहत बनाने जा रहे हैं. यह फिल्म बनाने की दिशा में मेरा पहला कदम है और यह बस शुरुआत है."
उन्होंने कहा, "फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है और इसमें बहुत कुछ शामिल है जिसे मैं अभी सीख और समझ रही हूं लेकिन हाथ में यह पहला ड्राफ्ट होना बहुत एक्साइटिंग है. मुझे एक्टिंग पसंद है, लेकिन मुझे फिल्म बनाना भी हमेशा से पसंद रहा है. मैं हमेशा से इसका अंदर से हिस्सा बनना चाहती थी. और इसे हाथ में पकड़ना बहुत असली लगता है. यह बहुत असली लगता है."
सना ने कैप्शन में लिखा, "जिस चीज पर मैं कुछ समय से चुपचाप काम कर रही थी, वह आज सच हो गई. मुझे एक फीचर फिल्म के लिए अपने 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' का पहला ड्राफ्ट मिला. एक स्क्रिप्ट. एक असली स्क्रिप्ट. एक ऐसी फिल्म के लिए जिसमें मैं एक्टिंग करूंगी, जिसे हम सब मिलकर शुरू से बना रहे हैं. जिस चीज का मैंने सपना देखा था, उसे हाथ में पकड़ने पर कैसा महसूस होता है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. इसलिए मैंने बस अपने फोन पर बात की. कल पार्ट 2 आएगा, जिसमें असली कहानी होगी कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी बार शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ा."
सना सईद अभी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में रहती हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मशहूर फिल्म "कुछ कुछ होता है" में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी और बाद में "स्टूडेंट ऑफ द ईयर" में नजर आईं. इतने साल में, उन्होंने "झलक दिखला जा 6," "नच बलिए 7," और "फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 7" जैसे पॉपुलर रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है.
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