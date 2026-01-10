VIDEO: कार्तिक के बाद कृति सेनन ने बहन की संगीत पर 'लॉलीपॉप' पर लगाए ठुमके, चूचा के साथ दी जबरदस्त परफॉरमेंस 

कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन की शादी का जश्न पूरे जोरों पर है. उदयपुर में होने वाली इस ग्रैंड वेडिंग से पहले संगीत सेरेमनी में ऐसा माहौल बना कि हर किसी की नजरें कृति सेनन पर टिक गईं. बहन की खुशी में कृति ने ऐसा डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए. संगीत सेरेमनी में कृति सेनन ने भोजपुरी सुपरहिट गाने 'लॉलीपॉप' पर धमाकेदार डांस किया. उनके एनर्जी से भरे ठुमकों ने सभी मेहमानों का दिल जीत लिया. इस दौरान उनके साथ एक्टर वरुण शर्मा उर्फ ‘चूचा' भी स्टेज पर पहुंचे और दोनों की केमिस्ट्री ने माहौल को और भी मजेदार बना दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए डांस वीडियो

संगीत के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस कृति के देसी अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाकिया कमेंट करते हुए लिखा कि “अब छोटी बहन की शादी हो गई, कृति आपकी बारी कब आएगी?”

मां के साथ इमोशनल परफॉर्मेंस

मस्ती के साथ-साथ संगीत में एक इमोशनल पल भी देखने को मिला, जब कृति सेनन ने अपनी मां के साथ मिलकर नुपुर के लिए खास डांस परफॉर्मेंस दी. यह पल काफी भावुक रहा और वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर

नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हाल ही में दोनों ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर कर रिश्ता ऑफिशियल किया था. शादी की रस्में हल्दी के साथ शुरू हो चुकी हैं और 11 जनवरी को उदयपुर में ईसाई रीति-रिवाजों से दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे.

