किशोर कुमार आखिरी फिल्म में अमिताभ को करना चाहते थे कास्ट, हुआ कुछ ऐसा कि राजेश खन्ना ने फ्री में की फिल्म

किशोर कुमार की आवाज और बच्चन की ऑनस्क्रीन मौजूदगी का मेल किसी कालजयी अनुभव से कम नहीं है.

राजेश खन्ना ने फ्री में कर दी किशोर कुमार की फिल्म
किशोर कुमार की जादुई आवाज़ के बिना अमिताभ बच्चन के हिट गीतों की कल्पना करना लगभग असंभव है. हालांकि इस महान गायक ने उस दौर के कई सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी, लेकिन बच्चन के लिए उनके गायन में कुछ अनोखा था, एक ऐसा मेल जिसने सिनेमाई संगीत का इतिहास रच दिया. उदाहरण के लिए, सिलसिला के "देखा एक ख्वाब" को ही लीजिए. किशोर कुमार की आवाज और बच्चन की ऑनस्क्रीन मौजूदगी का मेल किसी कालजयी अनुभव से कम नहीं है.

लेकिन कई बेहतरीन सहयोगों की तरह, इस सहयोग में भी उथल-पुथल रही. अधिकांश पार्टनरशिप्स की तरह, रचनात्मक मतभेदों ने आखिरकार अपना असर दिखाया, जिससे दोनों दिग्गजों के बीच मनमुटाव हो गया. अब, रेडियो नशा के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, किशोर कुमार के बेटे, गायक अमित कुमार ने बताया कि पर्दे के पीछे असल में क्या हुआ था. अमित ने कहा, "गलतफहमियां मानवीय रिश्तों का हिस्सा होती हैं. मेरे पिता भी इंसान थे." और मिस्टर बच्चन एक बेहतरीन अभिनेता रहे हैं. हमारे उनके साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन हां, उस समय थोड़ी ग़लतफ़हमी ज़रूर हुई थी.

उन्होंने आगे बताया, "मेरे पिता 'ममता की छांव में' का निर्देशन कर रहे थे, यह उनकी आखिरी निर्देशित फ़िल्म थी, और उन्हें लगा कि इसमें एक बड़े अभिनेता का होना वाकई मददगार होगा. स्वाभाविक रूप से, हमने मिस्टर बच्चन का नाम सुझाया. लेकिन उस समय अमिताभ जी बहुत व्यस्त थे. इस सारी बातचीत के दौरान कहीं न कहीं एक गलतफहमी पैदा हो गई."

अमित के अनुसार, मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया, लेकिन आखिरकार मामला सुलझ गया. उन्होंने कहा, "मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया... आप जानते ही हैं कि मीडिया कैसा होता है. लेकिन बाद में, सब कुछ सुलझ गया. मिस्टर बच्चन घर आए, उन्होंने गले मिलकर बात की, और ग़लतफ़हमी दूर हो गई."

राजेश खन्ना ने लपका मौका

ये रोल आखिरकार सुपरस्टार राजेश खन्ना को मिल गया, जिन्हें अक्सर अमिताभ बच्चन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता था. आखिरकार, यह बच्चन ही थे जिन्होंने 1970 के दशक में खन्ना की सुपरस्टार छवि को काफी नुकसान पहुंचाया था. उनके बीच के मतभेद के बारे में सालों से बहुत कुछ लिखा जा चुका है.

अमित कुमार ने उस पल को याद करते हुए कहा जब उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म का प्रस्ताव दिया था: "मैंने उनसे पूछा कि क्या वह यह भूमिका निभाएंगे, और उन्होंने कहा, 'तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह पूछने की? मैं किशोर कुमार के दरवाज़े पर खड़ा होकर पूछूंगा कि उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया!'" अमित ने प्यार से बताया कि राजेश खन्ना ने एक भी रुपया लिए बिना फिल्म पर काम किया. "जब मेरे पिता ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया."

