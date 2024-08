KING हुई कंफर्म, शाहरुख खान ने बताया पठान के बाद फिर करेंगे एक्शन, लेकिन शूटिंग से पहले करेंगे ये काम, देखें वीडियो

Shah rukh Khan Confirmed King: शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म की चर्चा इन दिनों हर तरफ है, जिसका नाम किंग बताया जा रहा है. हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्म होना बाकी था. लेकिन अब स्विट्जरलैंड में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के लाइव सेशल के दौरान, जहां उन्हें 11 अगस्त को प्रतिष्ठित पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहां उन्होंने फिल्म को लेकर अपडेट दिया है और बताया कि उसके लिए वह क्या तैयारियां करने वाले हैं.

शाहरुख खान ने पहली बार सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के बारे में बात की और मूवी में अपने रोल के लिए एक्शन सीक्वेंस करने और वजन कम करने की कठिनाइयों का भी जिक्र किया. एक्शन सीक्वेंस करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, "एक्शन मुश्किल है, आपको इसे सीखना पड़ता है और कुछ खतरनाक स्टंट डबल्स करते हैं. मेरे पास कुछ बेहतरीन लोग हैं. लेकिन अगर आपको इसे सच में दिखाना है तो 80 प्रतिशत आपको इसे खुद ही करना होगा. वरना, यह सही नहीं लगेगा."

It's official

King has reveled his next film King

Truly a King in every essence be it as a actor, Producer, businessmen & as a family man

