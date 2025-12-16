विज्ञापन

आईपीएल 2026 ऑक्शन से फिर वायरल हुईं काव्या मारन: पापा ने प्रोड्यूस की है रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर'

आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुआ. इस ऑक्शन में एक बार फिर काव्या मारन की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा.

काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सह-मालिक और CEO हैं
आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुआ. इस ऑक्शन में एक बार फिर काव्या मारन (Kavya Maran) की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालकिन काव्या मारन अपने स्टाइल, सादगी और एक्सप्रेशन्स की वजह से लगातार सुर्खियों में रहती हैं. साल 2023 से ही काव्या आईपीएल ऑक्शन और मैचों में नियमित रूप से नजर आ रही हैं और फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर काव्या मारन हैं कौन!

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सह-मालिक और CEO हैं. आईपीएल में टीम की पूरी रणनीति, मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की नीलामी में फैसले लेने की अहम जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है. हाल ही में IPL 2026 ऑक्शन के दौरान काव्या ने सबको चौंका दिया, जब उन्होंने इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन पर 13 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगा दी. खास बात यह रही कि लिविंगस्टोन पहले ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे, लेकिन काव्या की इस आक्रामक बोली के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया.

काव्या मारन के पिता क्या करते हैं?

काव्या के पिता कलानिधि मारन भारत के सबसे बड़े मीडिया कारोबारी हैं. वह सन ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसके तहत Sun TV नेटवर्क, FM चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेज और कई मीडिया कंपनियां आती हैं. 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन फिल्म जेलर का निर्माण कलानिधि मारन ने ही किया था. इसमें रजनीकांत मुख्य भूमिका में नजर आए थे. 

कलानिधि मारन 2019 में तमिलनाडु के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब ₹19,000 करोड़ बताई जाती है. वहीं काव्या मारन की अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹409 करोड़ है. जबकि काव्या की मां कावेरी मारन सन ग्रुप की अहम कंपनी Solar TV की CEO हैं. यानी काव्या एक बेहद ताकतवर बिजनेस और मीडिया परिवार से आती हैं.

क्रिकेट से खास लगाव

काव्या मारन ने खुद माना है कि क्रिकेट उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके परिवार में क्रिकेट हमेशा टीवी पर चलता रहता था. SRH के लिए उनका लगाव यही वजह है कि मैच के दौरान उनके रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं.

SRH और IPL का सफर

सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में अपना पहला IPL खिताब जीता था. इसके अलावा टीम 2018 और 2024 में फाइनल तक पहुंची, हालांकि 2024 में फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गई.

काव्या मारन का नाम अक्सर बॉलीवुड से भी जोड़ा जाता है. आईपीएल मैचों के दौरान उनका ग्लैमरस लुक, कैमरे की नजरें और सोशल मीडिया ट्रेंड्स उन्हें किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं बनाते. कई बार फैंस उन्हें 'IPL की स्टार गर्ल' तक कह चुके हैं. भले ही काव्या फिल्मों से सीधे जुड़ी नहीं हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी फिल्मी सेलेब्रिटी से कम नहीं.

