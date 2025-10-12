डेटिंग की अफवाहों के बीच कैटी पेरी ने शर्टलेस जस्टिन ट्रूडो को यॉट पर किस किया, वीडियो वायरल

पॉप स्टार कैटी पेरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा में उनकी यॉट पर किस करते हुए देखे जाने के बाद, डेटिंग की अफवाहों की पुष्टि होती दिख रही है. यह मुलाकात उन खबरों के बाद हुई है जिनमें दावा किया गया था कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं. जस्टिन ट्रूडो कथित तौर पर मॉन्ट्रियल में अपनी डिनर डेट के बाद मीडिया की सुर्खियां बटोरने से "असहज" महसूस कर रहे थे. हालांकि, नई तस्वीरें बताती हैं कि दोनों साथ हैं.

CALIFORNIA GIRLS WE'RE UNFORGETTABLE ❤️‍🔥 pic.twitter.com/lf46GFaBRL — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) October 11, 2025

वायरल तस्वीरों में पेरी काले स्विमसूट में शर्टलेस ट्रूडो को किस करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वे यॉट पर साथ समय बिता रहे थे.दोनों की गले मिलते हुए भी तस्वीरें ली गईं, जिसमें ट्रूडो पेरी के गाल को सहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने द डेली मेल को बताया, "उसने अपनी नाव व्हेल देखने वाली एक छोटी सी पब्लिक बोट के पास रोकी, फिर वे प्यार करने लगे. मुझे तब तक समझ नहीं आया कि वह किसके साथ है जब तक मैंने उस आदमी के हाथ पर टैटू नहीं देखा, और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वह जस्टिन ट्रूडो थे."

दोनों को पहली बार जुलाई में मॉन्ट्रियल में एक डिनर डेट पर साथ देखा गया था. ट्रूडो कनाडा में कैटी पेरी के बुक-आउट लाइफटाइम्स टूर स्टॉप में भी शामिल हुए थे. पेरी ने सात साल साथ रहने और छह साल की सगाई के बाद जून 2025 में अभिनेता ऑरलैंडो ब्लूम के साथ अपनी सगाई तोड़ दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपनी बेटी डेज़ी डव के को पैरेंट्स बने रहेंगे. कपल ने 2016 में डेटिंग शुरू की और अगस्त 2020 में डेज़ी का स्वागत किया.

ट्रूडो ने 18 साल की शादी के बाद अगस्त 2023 में अपनी पत्नी सोफी ग्रेगोइरे से अलग होने की घोषणा की. उनके तीन बच्चे हैं - 17 साल का जेवियर, 16 साल की एला-ग्रेस और 11 साल का हैड्रियन है.