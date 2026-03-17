नोरा फतेही के गाने की पोर्न फिल्म से हो रही तुलना, कौनसी फिल्म का है गाना और क्यों हो रहा विवाद?

नोरा फतेही का नया आइटम सॉन्ग ‘सरके चुनर तेरी सरके' विवादों में घिर गया है. फिल्म ‘केडी: द डेविल' (KD: The Devil) से रिलीज यह ट्रैक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन इसके लिरिक्स और डांस मूव्स को लेकर भारी आलोचना हो रही है. कई यूजर्स ने इसे अश्लील और पोर्न से भी अलग लेवल का बताया है. सिंगर अरमान मलिक ने भी इस गाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा कि कमर्शियल सॉन्गराइटिंग ने अब एक नया निचला स्तर छू लिया है. उन्होंने कहा कि गाना उनकी टाइमलाइन पर आया तो उन्हें दोबारा सुनना पड़ा कि क्या वो सही सुन रहे हैं. दूसरे पोस्ट में उन्होंने दुख जताया और कहा कि काश वो इसे अनसुना कर पाते.

गाना एक डांस बार की सेटिंग में है, जहां नोरा फतेही बैकअप डांसर्स के साथ परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. संजय दत्त भी इसमें दिखते हैं. पिछले हफ्ते रिलीज प्रोमो में नोरा को घाघरा-चोली में भीड़ के बीच डांस करते देखा गया था. अब पूरे लिरिकल वीडियो के साथ इस गाने के लिरिक्स पर फोकस बढ़ा है, जो काफी डबल मीनिंग और सजेस्टिव लगते हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन में काफी नाराजगी देखने को मिली. कई कमेंट्स में लिखा गया, “अश्लीलता की हद पार कर दी”, “2026 में भी ऐसे गाने?”, “लिरिक्स इतने सस्ते और घटिया”, “पोर्न भी इससे साफ होता है”. कुछ लोगों ने गाने पर बैन की मांग भी की है.

बता दें कि इस ट्रैक को मंगली ने गाया है, बोल रकीब आलम ने लिखे हैं और म्यूजिक अर्जुन जन्या ने दिया है. पूरी क्रिएटिव टीम को अब बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. फिल्म ‘केडी: द डेविल' एक कन्नड़ एक्शन क्राइम ड्रामा है, जिसमें ध्रुव सरजा लीड रोल में हैं. संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी रविचंद्रन, रमेश अराविंद और रेशमा नानैया भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म 30 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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वायरल गाने की बात करें तो कुछ फैंस ने नोरा के एनर्जेटिक डांस की तारीफ की है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलों और कोरियोग्राफी की वजह से नाराज हैं, खासकर संजय दत्त जैसे एक्टर को इसमें देखकर.