विज्ञापन
WAR UPDATE

नोरा फतेही के गाने की पोर्न फिल्म से हो रही तुलना, कौनसी फिल्म का है गाना और क्यों हो रहा विवाद?

नोरा फतेही के नए गाने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन में काफी नाराजगी देखने को मिली. कई कमेंट्स में लिखा गया, “अश्लीलता की हद पार कर दी”.

Read Time: 3 mins
Share
नोरा फतेही के गाने की पोर्न फिल्म से हो रही तुलना, कौनसी फिल्म का है गाना और क्यों हो रहा विवाद?
नोरा फतेही के गाने में भड़काया फैन्स का गुस्सा
Social Media
नई दिल्ली:

नोरा फतेही का नया आइटम सॉन्ग ‘सरके चुनर तेरी सरके' विवादों में घिर गया है. फिल्म ‘केडी: द डेविल' (KD: The Devil) से रिलीज यह ट्रैक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन इसके लिरिक्स और डांस मूव्स को लेकर भारी आलोचना हो रही है. कई यूजर्स ने इसे अश्लील और पोर्न से भी अलग लेवल का बताया है. सिंगर अरमान मलिक ने भी इस गाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर लिखा कि कमर्शियल सॉन्गराइटिंग ने अब एक नया निचला स्तर छू लिया है. उन्होंने कहा कि गाना उनकी टाइमलाइन पर आया तो उन्हें दोबारा सुनना पड़ा कि क्या वो सही सुन रहे हैं. दूसरे पोस्ट में उन्होंने दुख जताया और कहा कि काश वो इसे अनसुना कर पाते.

गाना एक डांस बार की सेटिंग में है, जहां नोरा फतेही बैकअप डांसर्स के साथ परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. संजय दत्त भी इसमें दिखते हैं. पिछले हफ्ते रिलीज प्रोमो में नोरा को घाघरा-चोली में भीड़ के बीच डांस करते देखा गया था. अब पूरे लिरिकल वीडियो के साथ इस गाने के लिरिक्स पर फोकस बढ़ा है, जो काफी डबल मीनिंग और सजेस्टिव लगते हैं.

यह भी पढ़ें: बच्चा पालने के लिए अगर सोना भी पड़े तो...वड़ा पाव गर्ल ने पहले दिया विवादित बयान, फिर वीडियो को गलत तरीके से दिखाने वालों की लगाई क्लास

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन में काफी नाराजगी देखने को मिली. कई कमेंट्स में लिखा गया, “अश्लीलता की हद पार कर दी”, “2026 में भी ऐसे गाने?”, “लिरिक्स इतने सस्ते और घटिया”, “पोर्न भी इससे साफ होता है”. कुछ लोगों ने गाने पर बैन की मांग भी की है.

बता दें कि इस ट्रैक को मंगली ने गाया है, बोल रकीब आलम ने लिखे हैं और म्यूजिक अर्जुन जन्या ने दिया है. पूरी क्रिएटिव टीम को अब बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. फिल्म ‘केडी: द डेविल' एक कन्नड़ एक्शन क्राइम ड्रामा है, जिसमें ध्रुव सरजा लीड रोल में हैं. संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी रविचंद्रन, रमेश अराविंद और रेशमा नानैया भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म 30 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान आकर तुझे मारूंगा...' धुरंधर में आतंकी का रोल निभाने वाले एक्टर को मिल रही धमकियां, जानते हैं कौन बना था जहूर मिस्त्री?

वायरल गाने की बात करें तो कुछ फैंस ने नोरा के एनर्जेटिक डांस की तारीफ की है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलों और कोरियोग्राफी की वजह से नाराज हैं, खासकर संजय दत्त जैसे एक्टर को इसमें देखकर.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nora Fatehi, Nora Fatehi Song Sarke Chunar Teri Sarke, Sarke Chunar Teri Sarke Song Vulgar Lyrics, Armaan Malik, Sanjay Dutt, Kd The Devil, Sarke Chunar Teri Sarke Lyrics, Sarke Chunar Teri Sarke Nora Fatehi, Sarke Chunar Teri Sarke Controversy, Nora Fatehi Song Controversy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com