कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर का फिल्म इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार पर तंज- बॉक्स ऑफिस है धोखा देने वाला ऑफिस, कुछ नया नहीं बचा...

फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री आए दिन बॉलीवुड को लेकर अपने विचार शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने इंडस्ट्री में चुनौतियों और बदलावों के बारे में बात की. सितारों की नई पीढ़ी से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, बॉलीवुड में गिरावट आ रही है. अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा, इंडस्ट्री नए विचारों, नए निर्देशकों और अपने काम को लेकर भावुक फिल्म निर्माताओं की कमी के कारण संघर्ष कर रही है. बॉलीवुड खस्ताहाल है और यह इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. नई इमारत खड़ी करने के लिए आपको पुरानी इमारत को गिराना होगा. यही समय है.

BOLLYWOOD IS FALLING — and it's the best thing that could happen.



Bollywood is in shambles. And that's good for the industry. To erect a new building, you must demolish the old one. This is that time.



Today, Bollywood has hardly any independent producers. No new producers. No…