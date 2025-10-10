जब चांद बना मोहब्बत का गवाह, छलनी से छलका प्यार, देखें बॉलीवुड के वो करवाचौथ सीन जो छू लेते हैं दिल

करवाचौथ…वो रात जब चांद आसमान में नहीं, बल्कि हर प्यार करने वाले के दिल में निकलता है. और अगर बात बॉलीवुड की हो, तो करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं एक इमोशनल ब्लॉकबस्टर सीन बन जाता है. कभी काजोल की मुस्कुराहट में छलकता प्यार, तो कभी ऐश्वर्या की आंखों में झिलमिलाती उम्मीद. कभी हेमा मालिनी की सादगी, तो कभी अमृता राव की क्यूटनेस. हर फिल्म ने इस त्योहार को दिल छू जाने वाला फिल्मी पल बना दिया. चलिए डूबते हैं उन चांदनी पलों में जहां छलनी के पार सिर्फ चांद नहीं, मोहब्बत नजर आई. बात करते हैं उन बॉलीवुड फिल्मों के सीन की जिसने करवा चौथ को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया.

कभी खुशी कभी गम

शाहरुख-काजोल का ये सीन देख कर आज भी दिल धक-धक कर उठता है. काजोल जब मेंहदी लगे हाथों से छलनी उठाती हैं और शाहरुख को देख मुस्कुराती हैं, तो चांद भी कहता होगा, 'मुझसे ज्यादा चमक तो इनकी आंखों में है'. उधर करीना और ऋतिक की मस्ती सीन में ग्लैमर का तड़का लगा देती है. करीना का वो डायलॉग - 'मैंने तो चांद को देख लिया, अब तुम भी देख लो' हर लड़की की फेवरेट लाइन बन चुकी है.

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

DDLJ का करवा चौथ सीन ऐसा था कि थिएटर में बैठे लोग भी व्रत तोड़ना भूल गए. सिमरन यानी काजोल ने राज यानी शाहरुख के लिए व्रत रखा, और जब छलनी के पार दोनों की नजरें मिलीं…बस वहीं कहानी बन गई प्यार की सबसे खूबसूरत शाम. बैकग्राउंड में बजता म्यूजिक, शाहरुख की साइलेंट स्माइल और काजोल की झुकी पलकें पूरा सीन था फीलिंग्स का फुल पैकेज.

बागबान

अगर करवा चौथ को इमोशन के रंग में देखना हो, तो बागबान से बेहतर कुछ नहीं. फिल्म ‘बागबान' का करवा चौथ सीन दिल छू लेने वाला है. अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, जो अपने बच्चों से दूर हैं, एक-दूसरे के लिए व्रत रखते हैं. चांद निकलता है, पर दोनों साथ नहीं हैं. फिर भी प्यार में कोई दूरी नहीं. हेमा मालिनी बालकनी में खड़ी होकर छलनी से चांद देखती हैं, और उसी पल अमिताभ का फोन आता है. दोनों एक-दूसरे की आवाज़ सुनकर व्रत खोलते हैं. वो पल इतना भावुक होता है कि लगता है, सच्चा प्यार साथ होने से नहीं, एहसास से जिया जाता है.

हम दिल दे चुके सनम

संजय लीला भंसाली की फिल्मों में हर सीन एक इमोशनल जर्नी होता है. ऐश्वर्या राय लाल साड़ी में सजी, चांद की ओर छलनी उठाती हैं, और सलमान का नाम होठों पर आ जाता है. उसी पल स्क्रीन पर चुपके से अजय देवगन आते हैं, प्यार, त्याग और सम्मान का वो परफेक्ट मिक्स जो सिर्फ भंसाली ही दिखा सकते हैं.

इश्क विश्क

अब आते हैं मॉडर्न लव स्टोरी पर...शाहिद और अमृता की इश्क विश्क. कॉलेज रोमांस, फ्रेंडशिप, झगड़ा, प्यार और हंसी सब कुछ इस करवा चौथ सीन में है. अमृता का मासूम व्रत और शाहिद की शरारती मुस्कान…ये सीन पूरी तरह 'क्यूटनेस ओवरलोडेड' था. इसने यंग जेनरेशन को भी सिखाया कि करवा चौथ सिर्फ शादीशुदाओं का नहीं, प्यार करने वालों का फेस्टिवल है.