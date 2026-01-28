रिलीज के 15 दिन बाद ही ओटीटी पर दस्तक दे रही है ये फिल्म, फैंस हुए खुश

तमिल फिल्मों की दीवानियत लोगों में देखने को मिलती हैं. आज के समय में लोग बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं. इन फिल्मों की कहानी तो शानदार होती ही है साथ ही इन्हें अगर ओटीटी पर देखना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है. 1 महीने बाद ये फिल्में ओटीटी पर आ जाती हैं. मगर तमिल एक्टर कार्ति की फिल्म ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है. ये फिल्म 14 दिनों के बाद ही ओटीटी पर दस्तक दे रही है. कार्ति की इस फिल्म का नाम वा वाथियार है जो पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म के सिनेमाघरों के रिलीज के 14 दिन बाद ही ये अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है.

प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज

कार्ति की वा वाथियार अमेजन प्राइम पर आज रिलीज हो गई है. ये फिल्म तमिल, तेलुगू, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम सभी भाषाओं में मौजूद है. इतने कम समय में किसी जाने-माने तमिल स्टार की फिल्म का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना असामान्य है. नलन कुमारसामी के डायरेक्शन में बनीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई और अब ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है. उम्मीद है कि मल्टीलिंगुअल रिलीज से फिल्म ज्यादा दर्शकों तक पहुंच पाएगी.

कार्ति के साथ कृति शेट्टी लीड रोल में नजर आई हैं. उनके अलावा फिल्म में सत्यराज, राजकिरण, आनंदराज, शिल्पा मंजूनाथ, करुणाकरण, जी. एम. सुंदर, रमेश तिलक और पी. एल. थेनप्पन सपोर्टिंग रोल में नजर आए हैं. ये फिल्म स्टूडियो ग्रीन बैनर के तहत प्रोड्यूस की गई है और इसका म्यूजिक संतोष नारायणन ने कंपोज किया है. कार्ति तमिल इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक हैं उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन ओटीटी पर ये लोगों को जरूर पसंद आने वाली है.