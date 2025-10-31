'हमारी छोरियां छोरो से कम हैं के' भारतीय महिला टीम की जीत पर बॉलीवुड ने लुटाया प्यार

शुक्रवार का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छा था, क्योंकि तीसरी बार भारत महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी. भारतीय महिला खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को हराते हुए पांच विकेट पर 341 रन का आंकड़ा छू लिया. ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की और टीम के लिए जीत का राह तैयार की. इस जीत पर पूरा बॉलीवुड खुश है और छोरियों को छोरों से कम नहीं, बल्कि ज्यादा बता रहा है.

बॉलीवुड के वरिष्ठ एक्टर मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कमाल कर दिया…फ़ाइनल में! हमारी 'वूमेन इन ब्लू' की दृढ़ता और उत्कृष्टता को सलाम. 339 रनों का पीछा करते हुए, हमारी टीम ने महिला वनडे इतिहास का सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है. एक ऐसा पल जिसने खेल को ऊपर उठाया और महिला क्रिकेट को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया."

जबकि सुनील शेट्टी ने जेमिमा रोड्रिगेज की फोटो शेयर कर लिखा, "339 रन…कमाल कर दिया...जेमिमा के प्रदर्शन और टीम इंडिया की मेहनत ने दिल जीत लिया.

बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल ने पूरी भारतीय महिला टीम की खुश होते हुए फोटो पोस्ट की है और लिखा है, "ओह माय गॉड…क्या गेम था." सिंगर के कैप्शन से साफ है कि वे अभी तक खुशी की खुमारी में हैं और कहने के लिए शब्द नहीं है.

साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने टीम की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, " वूमेन इन ब्लू...आईकॉनिक...

बॉलीवुड की 90 के दशक की अदाकारा रवीना टंडन ने महिला वूमेन की टीम की फोटोज शेयर कर खुशी जाहिर की है और दंगल का डायलॉग शेयर किया है, जिसपर लिखा है "हमारी छोरियां छोरो से कम हैं के…" प्राउड इंडियन वूमेन.

जबकि एक्टर वरुण धवन ने जेमिमा रोड्रिगेज की खुशी से रोते हुए फोटो शेयर की और लिखा 'हीरो'.

ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद भारत अब फाइनल में अफ्रीका से भिड़ेगा और मैच 2 नवंबर को रविवार के दिन होगा.