इस एक्ट्रेस की फैन हैं करीना कपूर, बचपन में उनके गानों पर करती थीं डांस,  मम्मी बबीता बनाती थीं वीडियो

क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर भी श्रीदेवी की फैन हैं? साल 2002 में 'रेंडेवू विद सिमी गरेवाल' (Rendezvous with Simi Garewal) शो में शामिल हुईं करीना कपूर ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वह श्रीदेवी के मशहूर गानों पर डांस किया करती थीं. एक फिल्मी परिवार में पले-बढ़े होने के बारे में बात करते हुए शो की होस्ट सिमी गरेवाल ने करीना को याद दिलाया, "मुझे लगता है कि तुम अपनी मां की नाइटी पहनकर श्रीदेवी के गानों पर डांस किया करती थीं. "करीना ने बताया कि जब वह श्रीदेवी के हिट गानों पर डांस करती थीं, तो उनकी मां बबीता वीडियो कैमरे से उसे रिकॉर्ड कर लिया करती थीं.

करीना ने कहा, "ओह गॉड! हां, मेरी मां वीडियो कैमरा लेकर मेरे साथ खड़ी होती थीं और मुझे याद है कि मैं उन गानों पर डांस करती थी." जब सिमी गरेवाल ने पूछा, "कौन से गाने पर?" करीना ने बताया कि उन्हें श्रीदेवी के किन गानों पर डांस करना पसंद था. तब उन्होंने कहा, "उनके सभी पुराने गाने. असल में, एक गाना था 'आइसक्रीम खाओगे' (Icecream Khaoge)... मुझे ठीक से याद नहीं, शायद उसमें जितेंद्र जी भी थे. करीना ने श्रीदेवी के कुछ और पसंदीदा गानों का जिक्र करते हुए कहा, "फिर 'आप जैसा कोई' या 'मेरी जिंदगी में आए' जैसे गाने थे. मैं उन पुरानी हिंदी फिल्मों की हीरोइनों की तरह बनने की कोशिश करती थी और मेरी मां वीडियो कैमरा लेकर कहती थीं- 'अरे नहीं, दाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो'.

करीना ने आगे बताया कि श्रीदेवी की फिल्म 'मिस्टर इंडिया' का गाना 'आई लव यू' (I love You) उनका ड्रीम सॉन्ग था. 'रिफ्यूजी (2000)' से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद करीना ने 'कभी खुशी कभी गम (2001)', 'चमेली (2003)', 'जब वी मेट (2007)', 'ओमकारा (2006)', '3 इडियट्स (2009)', 'बॉडीगार्ड (2011)', 'रा.वन' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। (2011)', 'बजरंगी भाईजान (2015)', 'उड़ता पंजाब (2016)', 'वीरे दी वेडिंग (2018)', 'गुड न्यूज (2019)', 'लाल सिंह चड्ढा (2022)', 'जाने जान (2023)', और 'क्रू (2024)'.

