विज्ञापन

बॉर्डर 2 में वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने लगाई लताड़, बोले- सच्चाई की हमेशा जीत होगी

'बॉर्डर 2' फिल्म को मिल रही जमकर तारीफों के बीच करण जौहर ने एक पोस्ट शेयर किया और वरुण धवन को एक्टिंग के लिए ट्रोल करने वालों को लताड़ लगाई.

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर 2 में वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने लगाई लताड़, बोले- सच्चाई की हमेशा जीत होगी
बॉर्डर 2 की तारीफ में बोले करण जौहर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो गई है. फिल्म में देशभक्ति, जज्बा और एक्शन का शानदार मिश्रण है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है, जिसके चलते फिल्म को लेकर हर जगह से पॉजीटिव रिव्यू मिल रहा है. फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर करण जौहर भी काफी प्रभावित हुए. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ करण ने फिल्म की टीम की मेहनत की सराहना की. इसके अलावा एक्टर वरुण धवन की एक्टिंग को ट्रोल करने पर भी फिल्ममेकर ने अपनी बात रखी. 

करण जौहर ने की वरुण धवन की तारीफ

करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "'बॉर्डर 2' के कई सीन मुझे रुला गए. देशभक्ति दिल से महसूस होती है. यह फिल्म तय तौर पर विजेता है!" इसके बाद अन्य पोस्ट में वरुण धवन की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को डायरेक्ट करने वाले करण जौहर ने एक्टर को ट्रोल किए जाने पर अपनी बात रखी. 

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने लिखा, यह कहना ही होगा.  वर्चुअल दुनिया कहने के पीछे का असली कारण! रियल चीज हमेशा जीतेगी और सोशल मीडिया पर होने वाले शोर को बेकार साबित कर देगी! आप किसी आर्टिस्ट की मुस्कान के लिए उसे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब फिल्म हाउसफुल चलती है और उसे सच्चा, रियल ऑडियंस का प्यार मिलता है, तो वह हंसता है! इसलिए शोर मचाने वाले और क्लिकबेट ढूंढने वाले कंटेंट क्रिएटर्स जो चाहें कर सकते हैं. सच्चाई की हमेशा जीत होगी.

वरुण धवन ने भी दिया था ट्रोलिंग पर रिएक्शन

बॉर्डर 2 से पहले वरुण धवन ने ट्रोलिंग को लेकर रिएक्शन दिया था. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए फिल्म के ट्रोलर लॉन्च पर बताया कि कैसे वह ट्रोल से हटकर अपने काम पर फोकस करते हैं. वरुण ने बताया कि वह खुद पर सोशल मीडिया का असर नहीं पड़ने देते. वह आवाज को बंद करते हैं और काम के जरिए बोलते हैं. 

एक्टर ने कहा, मैं मानता हूं कि आप आवाज बंद कर देते हैं और काम को बात करने देते हैं. ये सब चीजें चलती रहती हैं. यह मायने नहीं रखता. मैं इसके लिए काम नहीं करता हूं. मैं जिस चीज के लिए काम करता हूं वो इस फ्राइडे को पता चलेगा. मुझे फिल्म पर भरोसा है. एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरुरी है. खासकर नंबर और दूसरी चीजें मुझे परेशान नहीं करती. लेकिन मैं मानता हूं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है. 

बॉर्डर 2 के बारे में 

'बॉर्डर 2' 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी, लेकिन नई फिल्म को नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया गया है. फिल्म में सनी देओल सिपाही फतेह सिंह कलेर के किरदार में हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2, Varun Dhawan, Karan Johar, Karan Johar On Varun Dhawan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com